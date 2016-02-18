14 yaşındaki çocuğa fuhuş yaptıran taksiciye 'saygın tutum' indirimi ve 24 taksit

Diyarbakır'da 14 ve 17 yaşındaki iki kızkardeşe fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 46 yaşındaki taksici R.B.'ye, 'saygın tutum' indirim hükmünü uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis ve 24 taksitle ödenmek üzere 10 bin lira para cezası verildi.

Radikal'de yer alan habere göre; iddianamede, 2009 yılında aile baskısı nedeniyle Adana'da evden kaçan 14 yaşındaki S.S. ve ablası 17 yaşındaki Ö.S., Diyarbakır'a gelirken taksici R.B. ile tanıştı. R.B.'nin evine götürdüğü kardeşlerden S.S. ile defalarca cinsel ilişkiye girerek, fuhuş yaptırdığı öne sürüldü.

İddianamede taksicinin Ö.S. ve S.S.'ye müşteri bulduğunu ve elde ettiği paradan pay aldığı belirtildi. İki kızın bu koşullarda 1.5 ay yaşadığı, R.B.'nin 14 yaşındaki S.S.'yi arkadaşı olan şüpheli Y.E.'ye pazarladığı, diğer şüpheli M.E.G.'nin ise, fuhuş için yer temin ettiği öne sürüldü. İddianamede 3 şüphelinin anlaştığı; R.B.'nin 14 yaşındaki mağduru fuhuş yapılacak eve götürdüğünü, Y.E.'nin çocukla cinsel ilişkiye girdiği ve karşılığında 100 lira verdiği savunuldu. Mağdurun aldığı paranın 50 lirasını R.B.'ye verdiğini belirten savcı, polise gönderilen e-posta ile olayın ortaya çıktığını kaydetti.



"35 yıla kadar hapis istemi"



İhbar üzerine 18 yaşından küçük kızlara ulaşıldığı belirtilirken taksici R.B., kuaför Y.E. ve fuhuş için yer temin eden M.E.G.'nin tutuklandığı, daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi. Savcı, şüpheliler R.B., Y.E. ve M.E.G. hakkında 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'Çocuklara fuhuş yaptırmak' suçlarından 12-35 yıl hapis cezası istedi.

S.S. savcılıktaki hazırlık ifadesinde R.B.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Ailevi problem nedeniyle evden kaçtık. R.B.'nin evinde 1.5 ay kaldık. Beni fuhuş yapmaya teşvik etti ve müşteri bulmaya başladı. Kabul etmeyince aramızda tartışma oldu. Müşterilere taksi ile kendisi götürür, çoğu zaman telefon ile müşteri bulurdu. Fuhuştan kazandığım paranın yarısını ona verirdim" dedi.



"2010 yılında beraat verildi"



Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Y.E., 14 yaşındaki S.S. ile 90 lira karşılığında birlikte olduğunu anlatırken, "R.B.'nin, kız arkadaşı olduğunu ve istemem halinde para karşılığında birlikte olabileceğimi söyledi. Kızı alıp M.E.G.'nin evine gittik. Sonra pişman oldum, cinsel ilişkiye girmedim. Kızın 14 yaşında olduğunu bilmiyordum. Para ihtiyacı olduğunu söyleyince üzüldüm ve 90 lira verdim. Cinsel ilişkiye girmeyi vicdanım kabul etmedi" dedi. 14 yaşındaki S.S. ile müşterisi olduğu için tanıştığını belirten taksici R.B. ise, "Kalacak yeri olmadığını söyleyince acıyıp evime aldım. Kendisini değişik adreslerden alıp bırakıyordum. Fuhuş yaptığını tahmin ediyordum. Kesinlikle cinsel ilişkiye girmedim, fuhuşa teşvik etmedim ve müşteri bulmadım. Kendi isteği ile fuhuş yapıyordu. Taksi paramı ödemeyince hakaret edip, kızdım. Bunlar kendi istekleri ile fuhuş yapıyor" diye konuştu. Yargılama sırasında talimatla ifadesi alınan mağdurlar S.S. ve Ö.S. ise fuhuş yaptıklarını ancak şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti 2010 yılında açıkladığı kararında 3 sanık hakkındaki suçlara ilişkin 'düşme ve beraat' kararı verdi.



Yargıtay kararı bozdu



Savcının temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi,sanıklar M.E.G. ve R.B. hakkında 14 yaşındaki S.S.'ye 'Fuhuş yaptırma' suçundan verilen beraat kararını bozdu. Bunun üzerine 2014 yılında M.E.G. ve R.B.'nin yargılanmasına yeniden başlandı. Savcı, sanık R.B.'nin 'Çocuğa fuhuş yaptırmak' suçundan 4-10 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını istedi.



10 bin liralık cezanın 24 eşit taksitle ödenmesine hükmedildi



Mahkeme, R.B.'ye 'Çocuğa fuhuş yaptırmak' suçundan 5 yıl hapis ve 600 gün adli para cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki 'saygın tutumunun' dikkate alındığını belirten mahkeme, sanığın cezasını 4 yıl 2 ay hapis ve 500 gün adli para cezasına indirdi. Para cezasını günlük 20 lira olarak hesaplayan mahkeme, 10 bin liralık cezanın 24 eşit taksitle ödenmesine hükmetti. Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan M.E.G.'nin dosyasının ayrılmasına karar verdi.