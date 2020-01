"Bir sonraki gazeteci tutuklaması kaşını kaldırarak mesaj verdiği için olabilir"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti" şeklindeki haber başlığı yüzünden Cumhuriyet.com.tr'in Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanmasını eleştirdi. Altıparmak, Twitter'da sadece 55 saniye duran başlık sebebiyle gazetecinin tutuklanmasına ilişkin olarak "Bir dahaki gazeteci tutuklaması 'kaşını kaldırarak mesaj verdiği', 'bacak bacak üstüne atarak propaganda yaptığı' gibi bir nedenden olabilir" diye konuştu.

Çiğdem Toker'in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (17 Mayıs 2017) nüshasında yayımlanan "Cumhuriyet kuşatması" başlıklı yazısı şöyle:

"Bir dahaki gazeteci tutuklaması ‘kaşını kaldırarak mesaj verdiği’, ‘bacak bacak üstüne atarak propaganda yaptığı’ gibi bir nedenden olabilir."

İnsan Hakları hukukçusu Dr. Kerem Altıparmak’ın mesajı bu. Normal şartlar altında “ironi” hissi verip tebessüm ettirecek bu cümle, Türkiye’de basın denildiği an gelinen eşiğin berrak bir tarifi. Kaş kaldırma suretiyle terör propagandası yapılabilir noktaya pek uzak durmuyoruz.

Tabii Altıparmak’ın sözünü ettiği “gazeteci tutuklaması” ifadesi, gazeteciler için geçerli.

"Gazeteciler" için değil. "Gazeteciler", "sıradaki"ni düşünmeye devam edebilir.

***

Cumhuriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu 194 gündür tutuklu.

Cumhuriyet Kitap’ın Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay 194 gündür tutuklu.

Cumhuriyet’in İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 186 gündür tutuklu.

Cumhuriyet’in Okur Temsilcisi Güray Öz 194 gündür tutuklu.

Cumhuriyet’in Yayın Danışmanı Kadri Gürsel 194 gündür tutuklu.

Cumhuriyet çizeri Musa Kart 194 gündür tutuklu.

Cumhuriyet yazarı Hakan Kara 194 gündür tutuklu.

Cumhuriyet’in avukatı Bülent Utku 194 gündür tutuklu.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik 194 gündür tutuklu

Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu üyesi Mustafa Kemal Güngör 194 gündür tutuklu.

Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık 138 gündür tutuklu.

Cumhuriyet muhasebe servisi çalışanı Emre İper 41 gündür tutuklu.

(İper, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklandı. ByLock kullanmadığına ilişkin yeminli adli bilirkişiden alınan uzman mütalaasıyla itiraz edildi. Ancak tutuklama gerekçesini çürüten bu belgeye rağmen itiraz reddedildi.)

***

194 gündür Silivri’de tutuklu gazetemiz yönetici ve yazarları, 31 Ekim sabahından 4 Kasım akşamına dek gözaltındaydılar.

Bu süreyi de eklediğimizde 199 gündür özgürlüklerinden yoksunlar.

Cumhuriyet’in 10 yazar, yönetici, çizer, avukatı 24 Temmuz’da yargılanmaya başlanacak.

Gözaltına alınışlarından itibaren 267 gün sonra yani.

Peşin cezaya dönüşen tutukluluk sürerken hâlâ hukuktan söz ediyoruz.

Her gün, cezaevinde nasıl olduklarını, o an ne yaptıklarını, sağlıklarını düşündüğümüz, yaşatılan hukuksuzluğu bir an aklımızdan çıkarmadığımız arkadaşlarımıza, Oğuz Güven eklendi. Güven, ekranda yalnızca 55 saniye kalan haber anonsundaki bir sözcükten dolayı terör örgütü propagandası yapmaktan suçlanıyor.

Ömrünü kelimelere adamış Murathan Mungan'ın "Kelimesizim" dediği bir vicdan ve ahlak yarılması içinde savrulsa da ülke, en iyi bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz.

Son ana kadar gazetecilik yapacağız, insanlık hallerini savunmak için yazacağız.

Cumhuriyet kuşatmasına, sözcüklerimiz bitmeyecek.

Böyle biline.



Not: Oğuz Güven cumhuriyet.com. tr’nin haber müdürü değil, genel yayınyönetmeni.

Twitter, “twetter” diye yazılmaz.

Tweet de “twet” diye yazılmaz.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararını okurken, sayfa yanına düştüğüm“tashih”leri buraya eklemek istedim.