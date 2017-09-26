"Bir saat" denmişti: Nuriye Gülmen avukatıyla beş dakika görüştürülmüş

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK'sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için yaptıkları açlık grevinin 204. gününde.

Önceki gün Ankara Numune hastanesinin yoğun bakım servisine kaldırılan Gülmen'in, kardeşi ve avukatıyla bir saat görüştürüleceğinin söylenmesine karşın yalnızca 5 dakika görüştürüldüğü ve yanına refakatçı kabul edilmediği belirtildi.

Gülmen’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün Nuriye’nin kardeşi Beyza ve avukatı ile 1 saat görüştürüleceği söylenmişti. Yalnızca avukatı ile 5 dk görüştürüldü! Kahrolsun faşizm!” ifadelerine yer verildi.