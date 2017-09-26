CHP'li Sarıhan, yoğun bakıma kaldırılan Nuriye Gülmen'i ziyaret etti

CHP Ankara Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Şenal Sarıhan, Nuriye Gülmen'i kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde ziyaret etti.

Sarıhan, Gülmen ile görüşemedi, yoğun bakım doktoru Başhekim yardımcısından bilgi aldı.

Gülmen ve Özakça’yi ziyaret için Adalet Bakanlığı’ndan talepte bulundu.

202 gündür işe iade talebiyle açlık grevinde olan akademisyen Gülmen, dün gece tutulduğu Sincan Cezaevi Kampusu Devlet Hastanesi'nden Numune Hastanesi yoğun bakım ünitesine götürüldü.

“Müdahale kabul etmediğine dair tutanak tutulmuş”

Sarıhan, hastanedeki görüşmelerini şöyle aktardı:

“Öncelikle avukat arkadaşlarla yoğun bakıma çıkarak, yoğun bakım doktoru ile görüştük. Gelişle ilgili bilgisi olmadığını, ayrıntılı bilgiyi Başhekim’den bilgi alabileceğimizi söyledi. Başhekim idari bir denetim toplantısında imiş, Başhekim yardımcısı ile görüştük.

“Bize Nuriye’yi Cezaevi Hastanesi’nde izleyen nörolog ve psikiyatrisin Cuma'dan bu yana koku alma duygusunda yokluk, uyku hali, konuşma bozukluğu ve su alımında azalma olması nedeni ile kaygı duyarak hastaneye sevk edildiğini söyledi. Nuriye'nin bilincinin açık olduğunu, sağlıkla ilgili müdahale kabul etmediğini, iradesi dışında hiçbir şey yapılmayacağını ifade etti. Bu konuda tutanak da tutulmuş. Şu anda refakatçinin yoğun bakıma etik olarak alınmadığı ancak Savcılık değerlendirmesinin sonucunda durumun değişebileceğini belirttiler.”

“Adalet sağlanmalı”

Sarıhan duruşmaya iki gün kala Gülmen’in hastaneye yatırılmış olmasının savunma hakkına yönelik yeni bir engelleme olduğuna dair kamuoyunun ciddi endişe taşıdığını belirtti.

“Gülmen ve Özakça’nın avukatlarının bir önceki duruşmadan iki gün önce gözaltına alınıp tutuklanması ve şimdi de Nuriye’nin kendisinin yoğun bakıma kaldırılması yine savunma hakkının kullanılamayacağını gösteriyor. Ancak temel öncelik yaşama hakkıdır. Her geçen gün durumları kötüye giden eğitimcilerin bir an önce işlerine iade edilmeleri ve eylemlerini sonlandırmaları sağlanmalıdır. Nuriye ve Semih için daha fazla geç olmadan adalet sağlanmalıdır.”