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Bir nefret cinayeti daha: Trans kadın evinde iple boğularak öldürüldü!

"Bizi ötekileştiren hükümet yüzünden daha çok öldürülüyoruz"

24 Kasım 2015 16:20

Mehmet Efe Altay

Şiddet Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü henüz geçmişken İstanbul'da yine nefret cinayeti işlendi. Nilay isimli trans kadın, Maltepe’de bulunan evinde ölü bulundu. 

Arkadaşları tarafından seks işçisi olduğu belirtilen 33 yaşındaki trans kadın Nilay’ın birden çok bıçak darbesi aldığı ve iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. İlk incelemelere göre, boğuşma evde izine rastlanırken, cinayetin işlendiği evin her yerinde kan olduğu belirtildi. 

 

"Bizi ötekileştiren hükümet yüzünden daha çok öldürülüyoruz"

 

İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kırancı, seçim öncesi AKP’nin kendilerine mektup göndererek oy istediğini belirterek “Hükümetin ağzından çıkan her şey çok önemli. Bizi ötekileştiren hükümet yüzünden daha çok öldürülüyoruz. Katillere ceza verilmiyor. Anayasada tanınmıyoruz. Trans cinayetlerinde uygulanan ceza indiriminin hemen kalkması gerekiyor” dedi.

İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği avukatı Kamile Yılmaz Arısoy hukuki süreci takip ederken Nilay’ın telefonun da kayıp eşyalar arasında olduğu söylendi. 

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