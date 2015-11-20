'Nefret suçu mağduru translar' anılıyor

Pembe Hayat LGBTİ Dayanışma Derneği tarafından 8'incisi düzenlenen “20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” günü için etkinlikler yapılıyor.

Anma gününde yapılan etkinliklerle ile transların yaşadıkları sorunlar gündeme getirilerek ve çözüm önerilerini oluşturulması hedefleniyor.

Bu yılın “Nefret Suçu Mağduru Transları Anma” etkinlikleri kapsamında Kasım ayı boyunca 9 farklı şehirde etkinlikler gerçekleştirerek translara yönelik nefret suçları alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan Pembe Hayat, bu yılki etkinliklerinin ana temasını “Erişim” olarak belirledi. Transların temel insan hakları ve bu haklarla ilişkili hizmetlere ve katılım mekanizmalarına erişiminin ele alınmasının hedeflendiği etkinlik programlarında psiko-sosyal ve hukuk çalıştayları ile danışma kurulu toplantısı bulunuyor.

Pembe Hayat’ın İstanbul etkinliklerinin yanı sıra İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği de 20 Kasım akşam saat 18.30’da Hollanda Konsolosluğu’nda Trans*But belgesel gösterimi yapacak. 21 Kasım Cumartesi 19.30’da Galatasaray Meydanı’nda ise basın açıklaması yapacak.

20 Kasım nedir?

20 Kasım Nefret Suçları Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü, ABD’de 1998 yılında nefret cinayetine kurban giden Afrika kökenli trans Rita Hester'dan sonra düzenlenmeye başlandı.

Daha detaylı bilgi için: Pembe Hayat