Şişli Belediyesi'nden transfobik nefrete karşı billboard kampanyası

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü dolayısıyla bir billboard kampanyası başlatan Şişli Belediyesi, ilçenin on beş noktasında sokaklara “Şişli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü” imzasıyla transfobik nefrete karşı afişler astı.

Kaos GL'den Yıldız Tar'ın haberine göre, Şişli Belediyesi'nin afişlerinde transfobik nefret cinayeti haberlerinden kesitler ve “Şişli Belediyesi olarak transları öldüren nefretin durması için çalışıyoruz. Nefrete karşı hayatı savunuyoruz” ifadeleri yer alıyor.

“Komşuların trans olduğu için öldürülüyor, nefrete karşı çık”

Şişli’nin büyük bir LGBTİ nüfusa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Şişli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz günlerde kurulan Toplumsal Eşitlik Birimi’nden Elif Avcı, belediyenin kampanyasıyla ilgili olarak “Şişli, LGBTİ nüfus açısından stratejik bir belediye. Bölge bu kadar büyük bir gettoyu içerirken belediyenin LGBTİ’lere dönük bir politika yapmaması düşünülemez” açıklamasını yaptı.

Nefret saldırılarının Şişli’de çok yoğun yaşandığını da vurgulayan Avcı sözlerine şöyle devam etti:

“Billboard kampanyamızla farkındalık yaratmak istiyoruz. Şişli sakinlerine ‘translar senin komşun ve komşuların cinsiyet kimliklerinden dolayı öldürülüyor’ mesajını ulaştırmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da temel haklar konusunda eşitsizliği eşitlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Belediye hizmetlerinin LGBTİ’leri daha çok görmesini sağlayacağız.”

Zabıtalar ve Şişli halkı için 'Benim Çocuğum' belgeseli gösterimi yapılacak

Belediye farkındalık yaratmak için 20 Kasım’da Zabıta İşleri Müdürlüğü’nde belediye zabıtalarına, 23 Kasım’da ise Şişli Kent Kültür Merkezi'nde Şişli halkına yönelik LİSTAG Aile Grubu tarafından üretilen Benim Çocuğum film gösterimi de yapacak.

Şişli Belediyesi 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla da billboardlar hazırladı. Belediye kadına yönelik şiddete ilişkin bir forum tiyatroya da ev sahipliği yapacak.

Belediyenin insan haklarına ilişkin son çalışması ise çocuk haklarına dönük olacak. Aynı zamanda Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım için üç kitap çıkartıldı. Rehber öğretmenler ve çocuklar için çıkartılan kitaplardan birisi ‘Zeliş’ isimli boyama kitabı. Bir diğer kitapta rehber öğretmenlere tavsiyeler yer alıyor. Sonuncu kitap ise, çocuk haklarına ilişkin bir öykü kitabı.