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Dünya

Son bir yılda 271 transfobik nefret cinayeti işlendi

“Trans kadınlara dönük suçlar genellikle fark edilmiyor, raporlanmıyor ve cezalandırılmıyor"

21 Kasım 2015 11:45

Transgender Avrupa, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde geçtiğimiz bir yılda nefret cinayeti sonucu hayatını kaybeden transların sayısını açıkladı.

KaosGL’den Yıldız Tar’ın haberine göre örgütün yürüttüğü Trans Cinayetlerini İzleme projesi son verilerine göre 1 Ekim 2014-30 Eylül 2015 tarihleri arasında dünya genelinde 271 trans, nefret saldırıları sonucu yaşamını kaybetti.

 

Rakamlar daha fazla olabilir

 

Dünyanın her yerinden veri akışı sağlayamadıklarını belirten Transgender Avrupa, gerçek rakamların daha fazla olduğunu da belirtti. Örgütün bir önceki yıl raporuna göre 226 transfobik nefret cinayeti yaşanmıştı. Bu sene nefret cinayetlerinde artış gözlemlendi.

Transgender Avrupa’nın 20 Kasım basın açıklamasında ise transfobik nefret cinayetlerine ilişkin, “Daha ne kadar ölmeliyiz ki Avrupa harekete geçsin” sorusu yöneltildi. Örgüt, Avrupa Komisyonu’nu nefret suçlarını cinsiyet kimliğini de kapsayacak şekilde ele almaya ve Avrupa Konseyi’ni transfobik şiddete karşı daha etkin mücadeleye çağırdı.

 

Trans kadınlara dönük suçlar cezalandırılmıyor

 

Transgender Avrupa proje koordinatörü Boglarka Fedorko, “Trans kadınlara dönük suçlar genellikle fark edilmiyor, raporlanmıyor ve cezalandırılmıyor. Yetkililer sorunun ne kadar kapsamlı olduğunu görmüyor. Yasa uygulayıcıları önyargılı ve transfobik” dedi. Örgütün Yönetim Kurulu Üyesi Krisztina Kolos Orban da, “Daha ne kadar ölmeliyiz ki Avrupa harekete geçsin” diyerek nefret suçlarına tepkisini gösterdi.

 

Türkiye'de durum nedir?

 

Türkiye’de 2009-2014 yılları arasında 34 trans kadın nefret cinayetinin kurbanı oldu. 2009-2014 İstanbul’da 14 trans kadın öldürülürken bu rakam Manisa, Kocaeli ve Hatay’da 1 olarak kayıtlara geçti. Bu oranlarla Türkiye, trans kadın cinayetlerinde Avrupa’da birinci sırada yer aldı.

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