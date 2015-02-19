Kadıköy'de, attıkları kartopunun dükkânının camına isabet etmesi nedeniyle tartıştığı gruptan gazeteci Nuh Köklü (46), bıçaklanarak öldürülmesine tepkiler dinmiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Köklü’nün eski eşi Sibel Tobaktaş, şunları söyledi: “Benim dün akşamdan beri kafamda o tek cümle var. ‘Kartopu oynarken öldü.’ Buna ben bir anlam veremiyorum. Bir insan kartopu oynarken nasıl ölür? Burası nasıl bir ülke? Hiç kimsenin can güvenliği yok. Mahallenin esnafı, o mahallede oturan bir insanı nasıl kalbinden bıçaklıyor. Daha o sabah oradan kedilerine mama almış. Esnaflık da mı öldü? Esnaf polisliğe mi soyundu, jandarmalığa mı... Bu insan bir gazeteciydi, iyi yetişmiş bir insandı. Bu suçlunun en ağır ceza almasını istiyorum.”