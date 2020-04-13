Bir işçi daha hayatını kaybetti; Galataport şantiyesinde çalışan Hasan Oğuz'un ölüm raporuna 'Covid-19' yazıldı

Koronavirüs salgınının yarattığı risk nedeniyle şantiyelerin kapatılması ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılması yönündeki talepler gündemdeki yerini korurken Galataport şantiyesinden bir ölüm haberi daha geldi.

Şantiyede çalışan DİSK'e bağlı Devrimci Yapı İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Temsilcisi Hasan Oğuz, Covid-19 tedavisi gördüğü süreçte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Dev Yapı-İş, Oğuz'un raporunda ölüm nedeninin 'Bulaşıcı hastalık' yazıldığını açıkladı. Daha sonra gelen başka bir raporda Oğuz'un ölüm raporunda Covid-19 yazdığı görüldü. Sendika, Koronavirüs nedeniyle Hasan Oğuz'la ilgili cenaze töreninin düzenlenemeyeceğini söyledi.

Dev Yapı-İş, Oğuz'la ilgili açıklamasında, "Avrupa Yakası temsilcimiz, genç işçi önderi Hasan Oğuz’u 'bulaşıcı hastalık' sebebiyle yitirdik" ifadesini kullandı.

"Şantiyede üç Koronavirüs vakası çıkmasına rağmen üretim durdurulmadı, işçiler çalışmaya zorlandı"

Açıklamada şöyle denildi:

"Hasan Oğuz, 20 Mart günü işçilerin COVID-19’a karşı hiçbir önlem alınmadığı gerekçesiyle iş bıraktığı Galataport şantiyesinde çalışıyordu. Şantiyede 3 Nisan günü ,üç pozitif vaka çıkmasına rağmen üretim durdurulmamış, işçiler çalışmaya zorlanmıştı. Hasan 7 Nisan günü kalp krizi geçirdi. Tüm belirtileri COVID-19’u gösteriyordu ve o yönde tedavi uygulandı. Hasan’ın raporlarında ölüm sebebi olarak 'bulaşıcı hastalık' yazıyor. Öfkemiz üzüntümüzden büyük!

Dev Yapı-İş, şantiyenin salgın nedeniyle kapatılması gerektiğini belirterek, şu soruları sordu:

• Salgın günlerinde Galataport inşaatına devam etmek çok mu gereklidir?

• Şantiyede pozitif vaka çıkmasına rağmen iş neden tatil edilmemiş, işçilere neden test yapılmamıştır?

• Şantiyede vaka sayıları artarken bu ölüm çukuru faaliyetlerine daha ne kadar devam edecektir?

Rapordaki UO7.3 kodu ne anlama geliyor?

Oğuz'un ölüm nedeni raporundaki kodlar bölümünde 'UO7.3' kodu yazıyor. Bu kod, '2019-nCov (Novel Coronavirüs)' hastalığı ile ilgili bir kod. Kod, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “2019-nCov (Novel Coronavirüs) Hastalığı” adı ile U07.3 kodu SKRS ICD10 tablosuna işlendi.

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