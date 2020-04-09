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Kayseri'de bir inşaat işçisi, çalıştığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti

09 Nisan 2020 16:54

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatın 11. katından düşen 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2176. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaatta çalışan Ramazan K. dengesini kaybederek aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ramazan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Ramazan K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

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