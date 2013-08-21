'Bir eşcinselin başına kışlada neler gelir?' haberine Agos ve Lambda'dan açıklama

Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Agos gazetesinden Ulaş Gürpınar'ın eşcinsel bir erkeğin kışlada yaşadıklarının anlatıldığı ve T24'te de yer alan “Bir eşcinselin başına kışlada neler gelir?” yazısıyla ilgili gazeteye bir mektup yazdı. Metinde, “LGBT örgütünde şok muamele” altbaşlığını içeren haberde yazarın ve editörlerin "habercilik etiği gereği bahsi geçen iddiayı LGBTİ örgütleriyle görüşerek doğrulamayıp" bu başlığı atmasının "üzüntüyle karşılandığı" ifade edildi.

Lambdaistanbul'un mektubu şöyle:

Agos Gazetesine,

Agos gazetesinin internet sitesinde 19 Ağustos Pazartesi günü “Bir eşcinselin başına kışlada neler gelir?” başlığıyla ve Ulaş Gürpınar imzasıyla yayınlanan ve birçok haber sitesi tarafından kullanılan haberde, Türkiye’de LGBTİ bireylerin haklarının neden anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurgulamak amacıyla, eşcinselliğinden dolayı çürük raporu alma başvurusu olumsuzlukla sonuçlanınca TSK tarafından zorla askere alınan bir eşcinsel erkeğin orduda yaşadıkları anlatılmıştır.

Adı Ü.G. olarak belirtilen bu şahsın söylemleri doğrultusunda, haberin bir bölümüne “LGBT örgütünde şok muamele” alt başlığı atılmış ve şöyle yazılmıştır:

“Bu üstesinden gelmeler sırasında tek başına üstesinden gelemediği mevzu için LGBT örgütleri gelir aklına. Bir çarşı izninde kapılarını çalar, destek alabilmek umuduyla. Aldığıysa destek değil, yeni bir tokat olur onun için: Şu anda yetkili kimse yok, ben size iki tane gay pornosu vereyim, rahatlarsınız.”

'LGBTİ dernekleri zan altında bırakılıyor'

Gerek haberin altında imzası olan Gürpınar’ın, gerekse Agos gazetesi editörlerinin, habercilik etiği gereği bahsi geçen iddiayı LGBTİ örgütleriyle görüşerek doğrulamayıp, “Şok muamele” gibi bir başlık atmasını üzüntüyle karşıladık. Agos gazetesinin, anaakım medyanın alışkanlık edindiği üzere sansasyon yaratarak haberi dikkat çekici kılmak için bu başlığı koyduğuna ihtimal vermek istemiyoruz. Gazete, LGBTİ sitelerinde ve sosyal medyada konuyla ilgili eleştiriler yayınlanmasının ardından söz konusu metne bir tanıklık olması itibariyle habercilik refleksiyle yaklaşılmadığı bilgisini paylaştı. Teknik olarak ifade edilen bu durum LGBTİ derneklerini zan altında bırakır nitelikte olan ara başlıktaki ifadeyi açıklamıyor.

Toplumsal mücadelenin önündeki en büyük engellerden birinin örgütlere karşı güvensizlik yaratan siyası ortam olduğunu Agos gazetesinin de bizim gibi sık sık deneyimlediğini biliyoruz. Bu nedenle, homofobik ve transfobik yargılara karşı ayakta durma mücadelesi veren LGBTİ örgütlerinin karalanmaya ve küçük görülmeye çok açık olduğu toplumumuzda Agos gazetesinden web sitelerinde söz konusu başlığı değiştirmelerini ve metnin altına “LGBT örgütünde şok muamele” başlığını neden kaldırma gereği duyduklarının dipnotunu düşmelerini talep ediyoruz.

'Katkı olarak sunulmuş bir tanıklık kaydı'

Agos gazetesi de “Bir eşcinselin başına kışlada neler gelir?” yazısıyla ilgili dün bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu yazının "bir haber olmadığı, dışarıdan katkı olarak sunulmuş bir tanıklık kaydı niteliği taşıdığı" belirtildi. Agos'un açıklaması şöyle:

Ulaş Gürpınar imzasıyla yer verilen yazı, bir haber olmayıp adı saklı eşcinsel Ü.G’nin askerlik başvurusundan terhisine yaşadığı tikel deneyimlere ilişkin bir görüşmeden ibarettir. Gazetenin muhabir kadrosu tarafından hazırlanmış ve haber olarak tasarlanmış değil, dışarıdan katkı olarak sunulmuş bir tanıklık kaydıdır. Dolayısıyla Ü.G.’nin görüşme boyunca ifade ettiği bütün sıkıntıları, bir haber merkezi refleksiyle teyit etmek böyle bir formatta mümkün ya da beklenebilir bir şey değildir.

Kaldı ki yazının bütün muradı anayasa sürecinde büyük mücadele veren LGBT harekete destektir. Dolayısıyla maksadı aşan eleştiri ve haksız art niyet arayışları Agos için büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Yazının LGBT örgütlerini askerliğe başvuru sürecinde verdiği desteğe ilişkin Ü.G.’nin yaşadığı olumsuz deneyimden hareketle isim verilmediği için toplu rahatsızlık duymalarını anlamakla birlikte buradan çıkıp ‘Yeni Akit’ bakış açısıyla bir tutulmak, eşitlikçi ve onur gözeten yayın anlayışımıza, tam da benzeri saldırılara karşı ödenmiş bedellerle dolu geçmişimize haksızlıktır.

Bu açıklamanın söz konusu yayınla murat edileni anlattığını umuyor ve LGBT örgüt ve bireylerin mücadelelerine sayfalarımızın her zaman açık olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.