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Koronavirüs

Bir eczacı daha Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

14 Nisan 2020 13:58

Edirne'de, eczane işletmecisi Süreyya Zıpkınkurt (69), yeni tip Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

tı24 gün önce eczanesinin dezenfekte edilmesini istemişti; belediye ölümünden sonra yanıt verdi

Edirne'de eczacı Süreyya Zıpkınkurt'un, Koronavirüs şüphesiyle gittiği Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Zıpkınkurt, 17 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gördü. Zıpkınkurt, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.  (DHA)

TIKLAYIN | 24 gün önce eczanesinin dezenfekte edilmesini istemişti; belediye ölümünden sonra yanıt verdi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş'un ölmeden 24 gün önce belediyeden eczanesinin dezenfekte edilmesini talep ettiğini ancak belediyenin Durmuş'un ölümünün ardından yanıt verdiği ortaya çıkmıştı. 

 

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