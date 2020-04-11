24 gün önce eczanesinin dezenfekte edilmesini istemişti; belediye ölümünden sonra yanıt verdi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş'un 24 gün önce belediyeden eczanesinin dezenfekte edilmesini talep ettiğini ancak belediyenin Durmuş'un ölümünün ardından yanıt verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Eczacı Odası bugün İsmail Durmuş'un öldüğünü açıkayarak, “Genç meslektaşımız Ecz. İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi / Sancaktepe) Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımız, Kayseri'de toprağa verilecektir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullanmıştı.

Independent Türkçe'ye konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, Durmuş'un hiçbir kronik rahatsızlığının olmadığını yaklaşık üç hafta önce teşhis konulduğunu ve 15 gündür de entübe edildiğini söyledi. 35 yaşındaki genç eczacının beş ay önce dünyaya gelen bir bebeği vardı.

Durmuş'un ölümünün ardından sosyal medyada belediyeden eczaneleri dezenfekte edilmesini istediği Tweeti paylaşıldı. Hastaların doktora gitmeden ilaç temini için eczenelere geldiğini belirten Durmuş, eczanelerin büyük risk altında olduğunu yazdı. Paylaşım şu şekilde: