Bir hekim daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>T24 Haber Merkezi</strong></p>\n<p>Adana'da görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı <strong>Dr. Mehdi Tasouji</strong> yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.</p>\n<p>Vefat haberini #Ölüyoruz etiketiyle duyuran İstanbul Tabip Odası, ''Bir daha eksildik! Sağlık camiasına ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz'' dedi.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/09/1598957447419-untitled.png" alt width="461" height="378" /></p>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Dün akşam saatlerinde iki doktorun ve bir hemşirenin daha Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybettiği açıklanmıştı.<br /></span></p>\n<p><strong><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/2-doktor-daha-koronavirus-nedeniyle-yasamini-yitirdi,900293">2 doktor daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi</a></span></strong></p>\n<p><strong><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/bir-saglik-calisani-daha-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti,900374">Bir sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti</a></span></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>