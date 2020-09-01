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Koronavirüs

Bir hekim daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dr. Mehdi Tasouji'nin vefat haberini İstanbul Tabip Odası duyurdu

01 Eylül 2020 13:44

T24 Haber Merkezi

Adana'da görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehdi Tasouji yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberini #Ölüyoruz etiketiyle duyuran İstanbul Tabip Odası, ''Bir daha eksildik! Sağlık camiasına ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz'' dedi.

Dün akşam saatlerinde iki doktorun ve bir hemşirenin daha Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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