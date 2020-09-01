Bir hekim daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Adana'da görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehdi Tasouji yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberini #Ölüyoruz etiketiyle duyuran İstanbul Tabip Odası, ''Bir daha eksildik! Sağlık camiasına ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz'' dedi.

Dün akşam saatlerinde iki doktorun ve bir hemşirenin daha Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



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