Bir sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Kayseri Develi Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan hemşire Şenay Şahin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sosyal medyada #Ölüyoruz etiketiyle haberi duyuran Ankara Tabip Odası şu ifadeleri kullandı:

''#Ölüyoruz Her gün bir sağlık emekçisinin vefat haberini alıyoruz! Kayseri Develi Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından Hemşire Şenay Şahin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz. Sizleri unutmayacağız!''

Dün akşam saatlerinde de Türk Tabipler Birliği, iki doktorun daha Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybettiğini bildirmişti.



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