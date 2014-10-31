‘Bir Daha Asla’ online sergisine ‘olağanüstü başarı’ ödülü

Açık Toplum Vakfı’nın “Bir Daha Asla! Geçmişle Yüzleşme ve Özür” online sergisinin yer aldığı www.birdahaasla.org web sitesi, İnteraktif Medya Ödülleri’nin (Interactive Media Awards - IMA) “Association” (Topluluklar) kategorisinde “Outstanding Achievement” (Olağanüstü Başarı) ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın çeşitli toplumlarının geçmişte yaşadığı çatışma, toplu katliam ve soykırım gibi konularının fotoğraflarının yer aldığı sergi, ilk kez Tophane, Depo’da 25 Ekim - 15 Aralık 2013 arasında açıldı. Sergiyi 22.413 kişi gezdi.

Sergi İstanbul’un ardından, 2 Mayıs - 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kültürpark Sanat Galerisi’nde ve 4 Haziran - 29 Haziran 2014 tarihleri arasında da Diyarbakır’da bulunan Sümerpark Amed Sanat Galerisi’nde kitlelerle buluştu.

Dünyanın önde gelen dijital yayın ödülü

Web sitesinin layık görüldüğü bu ödülü, geçtiğimiz yıllarda; National Geographic Society, Carnegie Endowment, Bill Gates Annual Letter, Amnesty International, UNICEF gibi alan kurumlar aldı.

Interactive Media Awards (IMA), 1998 yılından bu yana verilen dünyanın önde gelen dijital yayın ödüllerinden biri olarak tanımlanıyor. Merkezi New York, ABD’de olan Interactive Media Council’in düzenlediği küresel çaptaki bu yarışmada; genel konsept, içerik, görsel tasarım, programlama ve kullanıcı deneyimi yönünden başvurular değerlendiriliyor. Her yıl 15-20 bin arasında değişen başvuruların değerlendirmesi 3 ay sürüyor.