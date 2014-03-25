Bir Berkin de Silvan'dan: 10 yaşındaki Mehmet, gaz kapsülüyle ağır yaralı!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde BDP'nin düzenlediği mitingin ardından polisin müdahalesi sonucu 10 yaşındaki Mehmet Ezer başına isabet eden biber gazı kapsülü nedeniyle ağır yaralandı. Durumu ağır olan Ezer’in kafatasının yarıldığı ve beyninde ciddi hasar olduğu belirtildi.

Ezer'in, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde beyin cerrahı bulunmadığı gerekçesiyle başka hastaneye sevk edileceği açıklandı.

BDP tarafından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen mitingin ardından polisin kitleye müdahale etmesi ile başına aldığı gaz bombası kapsülü ile ağır yaralanan 10 yaşındaki Mehmet Ezer, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirildi. Acil servise alınan küçük çocuk, hastanede beyin cerrahi ünitesinde yoğunluk olduğundan kaynaklı Urfa yolu üzerinde bulunan Memorial Hastanesi'ne sevk edileceği belirtildi.

Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından açıklama yapan beyin cerrahı doktor, Ezer’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirterek, Ezer'in sağ kulağının arkasına gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu yarıldığını ve kafatasının mikrop ve hava aldığını ifade etti. Havanın beyinde basınç oluşturması sebebiyle Ezer’in ameliyata alınamadığını belirtildi.

Ezer, hastanenin acil servisinde bekletilirken, Ezer'in ailesi, BDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Gültan Kışanak, BDP'li yöneticiler ile çok sayıda vatandaş hastane önünde bekliyor.

Leyla Zana, Bakan Ala ile görüştü

Bu arada Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, kendisinin de katıldığı Silvan mitinginden sonra çıkan olaylar sırasında başına gaz kapsülü isabet eden 10 yaşındaki Mehmet Ezer'in yaralanması ile ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı telefonla arayarak görüştü.

Zana, Bakan Ala'nın olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda yarın (Çarşamba) Diyarbakır'a müfettiş görevylendirileceğini söylediğini bildirdi. Zana, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek Ezer'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Sarıgül'den tepki çeken tweet

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün Mehmet Ezer'in yaralanması haberleri üzerini takipçileri ile paylaştığı tweet sosyal medyada tepki topladı. Sarıgül, sonradan sildiği tweette "Siyasette çocukları öne sürenler de, çocukların olduğu topluluğa kontrolsüzce müdahale edenlere de hiçbir zaman saygı duymayacağım" ifadelerine yer verdi.