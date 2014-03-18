'Polis nişan alarak direkt Berkin'in kafasına ateş etti'

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından atılan gaz fişeği ile yaralanarak komaya giren ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın yaralanmasına ilişkin devam eden soruşturmada iki kişi daha tanık olarak dinlendi.

Tanık olarak ifadesi alınan Berkin Elvan’ın arkadaşı 16 yaşındaki M. A. polisin gaz bombasını direkt Berkin Elvan’a attığını söyledi.

M.A. şu ifadeleri kullandı: Berkin'e " Caddeye çıkma. Nişan alıyor" dedim ancak Berkin duymadı. Caddeye bir adım atar atmaz, başında kask bulunan çevik kuvvet polisi Berkin'e doğru gaz tüfeğiyle ateş etti. Polis memuru nişan almıştı. Direk Berkin'in kafasına ateş etti.”

‘Ekmek almaya gittiğini söyledi’

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen 16 yaşındaki M.A. Berkin Elvan ile 2,5 yıllık arkadaş olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Gezi olayları sırasında bende eylemlere katıldım. Ancak eylemlerim kesinlikle kimseye zarar vermeden taşkınlık yapmadan, polislere veya çevreye taş atmadan, doğayı korumak için slogan atmaktan ibaretti. Herhangi bir kimseye zarar verecek eylem içerisinde yer almadım. Sanırım 07.30 sıralarıydı bu esnada Berkin'in Gaziler sokağının başında gördüm. Gaziler sokağını Mithatpaşa Caddesi keser. Berkin'de Gaziler Sokağı'ndan gelip Mithatpaşa Caddesi'nin geçip sokağın devamındaki adını bilmediğim fırından ekmek almaya gidiyordu. Çünkü kendisi benim yanıma geldi. Bana ekmek almaya gittiğini söyledi.

‘Plastik mermi sıkıyorlardı’

Biz bu gecekondunun önünde ve arasında bulunuyorduk. Polisler de bizi göremediklerinden gaz kapsüllerini gecekondunun duvarına çarptırıp bulunduğumuz noktaya düşürüyorlardı. Ayrıca plastik mermide sıkıyorlardı. Bizde gaz kapsüllerini alıp polise doğru geri fırlatıyorduk. Bu olaylar yaşanırken Berkin henüz olay yerine gelmemişti. Bir müddet sonra Berkin yanımıza geldi. Yukarıda söylediğim gibi bana ekmek almaya gideceğini söylemişti. Ben de doğalgaz arasından bakıp polisleri gözetliyordum. Berkin de o esnada bulunduğumuz yerden Mithatpaşa Caddesi'ne geçerek Gaziler Sokağı'nın devamındaki fırından ekmek almaya geçecekti.

‘Çevik kuvvet Berkin’in kafasına ateş etti’

Berkin'e " Caddeye çıkma. Nişan alıyor" dedim ancak Berkin duymadı. Caddeye bir adım atar atmaz TOMA’nın yanında diz çökmüş vaziyette başında kask bulunan çevik kuvvet polisi Berkin'e doğru gaz tüfeğiyle ateş etti. Polis memuru nişan almıştı. Direk Berkin'in kafasına ateş etti. Ben doğalgazın orda saklanıp bu olayları gözetledim. Gaz kafasının sağ kısmına geldi. Kafasına Berkin'in kafasına çarptıktan sonra yere düştü. Ben ve arkadaşım Berkin'i geri çektik. Berkin ayağa kalktı. "Aaaa kafam kafam diyerek" koşmaya başladı. Birkaç adım gittikten sonra kendisini arkadaşlarımla tuttum, kucağıma aldım. Arkadaşlarla yardım ettik. Berkin'in geldiği evin bulunduğu tarafa doğru yüz metre kadar bu şekilde gittik. Arka sokakta bulunan Berkin'in yaralandığı yere 150-200 mette mesafede bulunan sağlık ocağının önüne geldik. Birkaç araç geçti durmadılar. Beyaz minibüs şeklindeki aracı durdurup bindirdik. Bu araca bindirdikten sonra 50 saniye sonra kusmaya başlamıştı. Gözleri kapanıp dişleri kilitleniyordu. Kendisini bu araçla Okmeydanı Hastanesi’ne getirdik.

‘Gaz bombasını direkt Berkin’e attı’

Daha önce de Savcı Adnan Çimen'e verdiğim ifadem tutanağa yanlış geçirilmiş. Ben polislerin gaz kapsülünü gecekondunun duvarına çarpıp Berkin’in kafasına vurduğunu söylemedim. Berkin’in vurulmasında polis gaz kapsülünü direk Berkin’e attı. Olay şimdi anlattığım şekliyle gerçekleşmiştir. Berkin eyleme katılmadı. Olay günü sadece ekmek almaya gidiyordu. Berkin'in kafasına gaz kapsülü geldiğini ve kafasına çarptığını açık seçik gördüm. Bunu atan polisi de gördüm. Kafasında kask olduğunu teşhis edemem. Kaskın numarasın da alamadık. Ancak TOMA’nın şoför koltuğunun bulunduğu yerde diz çökmüş vaziyette bize gaz kapsülü atan memurdur. Berkin'i vuran bu polistir.

‘Bir çocuk anne diye bağırıyordu’

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen avukat Sinan Zincir de olay günü polislerin marketin önünde eylemcilere müdahale ettiğini anlatarak, “Bir çocuğun ‘Anne’ diyerek başını tutarak kaçtığını gördüm. Çocukla polis arasında 25-30 metre mesafe vardı” dedi.

Soruşturma kapsamında daha öncede 18 polis şüpheli olarak iki kişi de tanık olarak dinlenmişti.