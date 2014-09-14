Binlerce kişiye erken emeklilik şansı

Torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 20 milyondan fazla insanın hayatını etkilemesi beklenen torba yasa emeklileride kapsıyor. Buna göre, çalışan emeklilerden veya kendi işini yapan Bağ- Kur emeklilerinden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile ilgili borçları da yapılandırma kapsamına aldı. Böylece bu borçların da faizleri ve gecikme cezaları silinerek ana para yeniden yapılandırılıp taksite bölünecek. Emekliler eğer bir işyerinde çalışıyorlarsa SGDP kesintisi işveren tarafından ödeniyor. Ama emekli kendine ait bir işyeri açarsa bu kez yüzde 15 oranındaki kesinti emeklinin maaşından yapılıyor. Emeklilerin birçoğu bu faaliyetlerini bildirmediği için kurum geriye doğru borç çıkartıyor. Çoğu küçük esnaf olan bu emekliler borçlarını 18 taksitte ve iki ayda bir ödemelerle 36 aylık vadeyle ödeyerek kurtulabilecek.

Erken emeklilik geldi

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, yasa ayrıca yaşlı vatandaşları ve engellileri de ilgilendiriyor. Özellikle 65 yaş üstü yaşlılık maaşı alanlara çeşitli sebeplerden dolayı fazla yapılan ödemeler geri alınmayacak. Engelli maaşı alanlara yapılan yersiz ödemelerin de geri alınmasından vazgeçiliyor. Yasa ayrıca çalışan annelere, borçlu Bağ-Kur'lulara, madencilere ve gurbetçilere de erken emeklilik imkanı getiriyor. Torba yasa ile SSK'lılara tanınan doğum borçlanması hakkı genişletildi. Artık Bağ-Kur'lu ve memur kadınlar da doğum borçlanması yapabilecek. Doğum borçlanması yapılabilecek çocuk sayısı da 2'den 3'e çıkarılıyor. Böylece çalışan anneler emeklilik için 6 yıl kazanabilecek. Çok sayıda Bağ-Kur'lu yapılandırma düzenlemesi sayesinde emekli olabilecek. Borcunu yapılandıran Bağ-Kur'lular, bu şekilde günleri tamamlanıyorsa emeklilik işlemlerini başlatacak. Yaklaşık 1.3 milyon Bağ-Kur'luya borçlarını yapılandırma fırsatı veren yasayla, son 5 yılında işçi olarak çalışanlara işçi statüsünde emeklilik yolu açılıyor.

Yaş şartı indirildi

Madenciler için 55 olan emeklilik yaşı da 50'ye iniyor. Takvim'in haberine göre; yıpranma hakkı da düşünüldüğünde yeraltında çalışan bir madencinin emeklilik yaşı 43'e kadar inebilecek. Mavi Kartlı olarak adlandırılan gurbetçilere de SGK'ya davasız borçlanma hakkı getirildi. Mavi Kartlı gurbetçiler, dava açmadan yurt dışındaki süreleri borçlanabilecek.