CHP torba yasadaki TİB maddesini AYM'ye götürecek

CHP İzmir Milletvekili ve eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, Torba Kanun ile İnternet Yasası'nda yapılan değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini belirterek, "Erişimin engellenmesi tamamen keyfi tamamen takdiri biçimde bundan sonra gerçekleştirilecektir. Sizin özel hayatınız geçmiş olsun, özel hayatınız yoktur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bu mutlaka döner. O kadar açık bir özgürlük ihlali var ki burada. Anayasa Mahkemesi'nden de döner bu" dedi.

Türmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Torba Kanunu değerlendirdi. 99 gün süren Torba Kanun maratonunun sona erdiğini belirten Türmen, "Binbir Gece Masalı gibi" benzetmesini yaptı.

‘Tamamen keyfi bir şekilde

erişimi engelleyebilecek’

İnternet Yasasına Torba Kanun ile yeni değişiklikler getirildiğini ifade eden Türmen, "Mevcut kanunda şöyle bir şey vardı, eğer çocukların cinsel istismarı söz konusu ise ve fuhuş suçu söz konusu ise o zaman TİB resen erişimi engelleyebilirdi. Şimdi bunlar yanında milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi gibi durumlarda da TİB Başkanlığı erişimi engelleme hakkına sahip olacak. Tamamen keyfiliğe tabi olan, takdiri bir yetkiye açık olan kavramlar. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kamu düzeni nedir, ne değildir, buna kim karar verecek, TİB Başkanlığı karar verecek. TİB Başkanlığı kime bağlı, Başbakanlığa bağlı. Tamamen keyfi bir şekilde erişimi engelleyebilecek" dedi.

Çarşı taraftar grubu hakkında hazırlanan iddianameye de değinen Türmen, "İkisini birleştirince şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, siz hükümeti protesto etmek için tweet atarsanız, bu hükümete karşı darbe sayılacak ve TİB Başkanlığı tarafından engellenecek" diye konuştu.

Türmen, Torba Kanun ile yapılan bir başka değişiklik ile trafik belgesinin mahkeme kararı olmadan TİB tarafından temin edileceğini söyledi.

‘Sizin özel hayatınız yok’

Dar olan internet özgürlüğü sınırlarının daha fazla daraltıldığını iddia eden Türmen, "Bireyin özel yaşamı tehdit altına sokulmakta, TİB'in hakim kararı olmadan bütün bilgileri toplaması yoluyla hem de düşünce özgürlüğüne büyük sınırlamalar getirilmektedir. Erişimin engellenmesi tamamen keyfi tamamen takdiri biçimde bundan sonra gerçekleştirilecektir. Sizin özel hayatınız geçmiş olsun, özel hayatınız yoktur. Devlet sizin özel hayatınızı da kontrol eder, her türlü bilginizi de alır. Siz kimsiniz devlet karşısında" diye konuştu.

CHP Anayasa Mahkemesi’ne gidecek

"Anayasa Mahkemesine gidecek misiniz?" sorusuna Türmen, "Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bu mutlaka döner. O kadar açık bir özgürlük ihlali var ki burada. Anayasa Mahkemesi'nden de döner bu" yanıtını verdi.

‘15 üye 11 klasörü nasıl okuyacak?’

Dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonuna ilişkin soruya Türmen, "İncelemeye biz pazartesinden itibaren başlayabiliyoruz. O zaman sürenin de pazartesinden itibaren başlaması lazım. Dosyalar orada olmadan, fezlekeler orada olmadan yani bir komisyona çalışma olanağı sağlanmadan süre geçirilmiş oldu, bir aylık süre. 11 klasör var, 15 tane üye var. 15 üye 11 klasörü nasıl okuyacak, o belli değil. Bir üyenin yüksek sesle okuyup diğer 14 üyenin dinlemesi gibi böyle bir şey olamayacağına göre, peki nasıl olacak bu iş, hiç belli değil. Her üyenin ayrı bir takımı olması lazım. Bu yapılmıyor. Peki nerede okuyacağız? 'Bunu sadece odanın içinde okuyabilirsiniz' deniyor. Yani sadece bir yerde okunması, en son üniversite de kütüphaneye gidip ders çalışırdık, onun gibi bir şey olacak. Milletvekilleri özgürce bunu okuyabilmeli" yanıtını verdi.