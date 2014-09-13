Torba yasa sağlık alanında ne getirdi?

Torba Yasa aile sağlık merkezlerine de nöbet zorunluluğu getirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Tabip Odası'ndan Dr. Hekimoğlu “bu yasayla hastanın ve sağlık personelinin güvenliğinin tehlikeye atıldığını, acil müdahale için yetersiz olan aile sağlık merkezlerinde hasta ölümlerinin olabileceğini” ifade etti.

Elif Akgül’ün Bianet’te yer alan haberine göre, Torba Yasa’dan önce nöbet alanları yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleri ile sınırlıydı. Aile hekimleri içinse bu merkezlerde nöbet görevlendirmesi yapılıyordu. Dr. Hekimoğlu, bu listeye eklenen aile sağlık merkezlerinin birinci derece sağlık kuruluşu olduğunu ve acil sağlık hizmeti veremeyeceklerini vurguladı.

Hekimoğlu, “Acil sağlık hizmeti, bunun için özel eğitim almış sağlık personeli tarafından ekip olarak verilir. Kalp krizi gibi durumlarda dakikalar çok önemlidir. Hasta nöbetçi sağlık merkezi olduğu için aile sağlık merkezlerine böyle bir şikayetle gelse, kalbi dursa bir doktor bir hemşire nasıl müdahale edecek. Ağır yaralı, kanamalı hastalar da nasıl müdahale edilecek. Ambulans çağrılacak, geç müdahale sonucunda belki hasta ölecek” diye konuştu.

Sağlık personelinin güvenliği yok

Dr. Hekimoğlu Yeni yasanın, herhangi bir güvenlik sistemi olmayan aile sağlık merkezlerinde nöbete kalacak olan personelin de güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

“Sağlık personeline yönelik şiddet sürekli artıyor. Ki aile sağlık merkezleri hastanelerde olan güvenlik sisteminden de yoksun. Mesai sonrası nöbet yazıldığı takdirde, nöbette bir doktor ve bir hemşireden başka hiçbir personel kalmayacak. Nöbetteki sağlık personelinin güvenliğini kim sağlayacak.”

Dinlenme izni yok

Sağlık personelleri gündüz geçici görevlendirmeler haricinde kendi çalıştıkları kurumlarda nöbet tutuyor. Ancak aile hekimleri için çıkarılan yönetmelikten sonra aile hekimlerine diğer kurumlarda nöbet tutma zorunluluğu getirmişti.

Uygulamanın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu ifade eden İstanbul Tabip Odası İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi yazmış doktorlarsa nöbete gitmeme kararı almıştı. Dr. Hekimoğlu bu yasayla aile hekimlerini nöbete mecbur bıraktıklarını ancak diğer merkezlerde olduğu gibi nöbet sonrası dinlenmelerinin olmadığını ifade etti.

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği yasaya itiraz etmek için girişimde bulunacak.