Bingöl saldırısında 7 kişi gözaltına alındı

Bingöl Valiliği, İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ile beraberindekilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirenlerin kimliklerini açıkladı. Açıklamada, olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 9 Ekim'de Yenişehir Mahallesi Selahattin Kaya Caddesi (Hükümet) ile Yeşim sokağın kesiştiği noktada yaya olarak yürüyen Emniyet Müdürü Atalay Ürker, müdür yardımcıları Atıf Şahin ve Muharrem Ay, güvenlik şube müdür yardımcısı Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu ile koruma görevlisi polis memuru Uğur Adlı'ya yönelik silahlı saldırının, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla yapıldığı belirtildi.

Olaydan sonra güvenlik önlemleri alınarak araçla kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığının anımsatıldığı açıklamada, "Genç ilçe girişini kapatan emniyet ve jandarma görevlilerimiz ile 12 AR 900 plakalı araçta bulunan ve olaya karışan PKK/KCK terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada; Bahoz Amed kod adlı R.Ö (22), Kendal Serhat kod adlı E.E (15), A.B (46) ile kimliği belirsiz bir PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 4 örgüt mensubu şahıs ölü olarak ele geçirilmiş, ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının üzerinden 2 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirilmiştir" denildi.

Olay esnasında kimliği belirsiz 1 şahsın araçtan inerek gecenin karanlığından faydalanarak kaçtığının yer aldığı açıklamada, yaşanan çatışmada olay yerinden geçmekte olan 36 EV 104 plakalı araç sürücüsünün yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, silahlı saldırı ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 kişinin gözaltına alındığı, konuyla ilgili soruşturma işlemlerinin devam edildiği ifade edildi.

(aa)