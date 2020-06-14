T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

14 Haziran 2020 17:36

AFAD, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD, enkaz altında kalan 1 güvenlik korucusunun yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını açıkladı. 
 
TIKLAYIN - Bingöl'deki 5.7'lik depremde bir karayolu ikiye bölündü

Kandilli Rasathanesi ise ilk olarak depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıklarken, ardından 5,8 olarak revize etti. Öte yandan deprem Erzurum, Trabzon, Erzincan, Kars, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Elazığ ve Malatya'da da hissedildi.

Bingöl Valiliği, kurtarma çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını bildirdi. Açıklama, "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiştir" denildi. Valiliği daha sonra yaptığı açıklamada “Karlıova / Kaynarpınar Köyü'nde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz” dedi.

TIKLAYIN - Prof. Dr. Naci Görür, aylar öncesinden uyarmıştı

TIKLAYIN - Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğündeki deprem anı böyle görüntülendi

AFAD'dan bilgilendirme

AFAD, yaptığı açıklamada 1 güvenlik korucusunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
 
AFAD'ın saat 23.15 itibariyle elde edilen bilgileri paylaştığı açıklamasında, "Karlıova merkezli 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmaları devam etmektedir. Hastanelere başvuran 21 vatandaşımızın 3’ü taburcu edilirken 18’inin tedavilerine devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 86’ya, personel sayısı ise 789’a çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 3 bine, haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7’ye yükseltilmiştir" denildi.
 
AFAD'dan yapılan açıklama şöyle: 

"Deprem sonrası ikisi 4,00(Mw) büyüklüğün üzerinde toplam 77 artçı yaşanmıştır. Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye yardım malzemeleri sevk edilmektedir. İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Bingöl’de çalışmaları yönetmektedir. İçişleri Bakan Yrd. Sn. İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ndeki çalışmaları koordine etmektedir.

Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda 8 kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürülmektedir. Çalışmalara, 107’si AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  Jandarma, İtfaiye, Belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK’lardan toplam 789 personel ve 86 araç katılmaktadır.

Şimdiye kadar gönderilenlere ek olarak AFAD bölgesel lojistik destek depolarından yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ile mutfak setleri bölgeye sevk edilmiştir. Böylece alana toplam 1.362 çadır, 2.792 yatak, 4.105 battaniye, 2.500 yastık çarşaf seti ile 2.052 mutfak seti gönderilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı’nın beslenme grubundan sorumlu olan Türk Kızılay, bu depremde de gıda ihtiyacını karşılamaktadır. Bölgeye gönderilen sıcak yemek öğünü sayısı, 3 bine çıkarılmıştır.

Depremden etkilenen vatandaşların fizyolojik ihtiyaçları dışında psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden 16 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyolog, vatandaşlarla birebir destek görüşmeler yapmak üzere bölgede çalışmaktadır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Durumu kritik olan vatandaşımız yok

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın depremin meydana geldiği Bingöl'e gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.  Yaralılardan durumu ağır olan yok. 1300 çadır bölgeye ulaştı. 46 artçı depremimiz var. Bunlardan 2'si 4'ün üzerinde depremler. Bunlar normal. Bunlar yine azalarak devam edecek. 90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir. Ekip olarak buradayız merkezdeki ekiplerimiz burada. Yerel yönetimlerimiz de buradalar, ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Yapılması gereken kararlar varsa da yine alıyor olacağız ve yaraları sarıyor olacağız" bilgilendirmesini yaptı.

Bingöl Valiliği: 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada da Kaynarpınar köyünde karakola ait 2 gözetleme kulesinin çöktüğü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığı, tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını kaydedildi.

İçişleri Bakanı Soylu: Heyelan meydana geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi.

Soylu, bir açıklama daha yaparak, "Yedisu ilçesi Elmalı Köyü'nde bir ev, umurlu mezrasında ahırlar yıkılmış, can kaybı yok, Yedisu Dinarbey köyünde 1 ev yıkılmış, can kaybı bilgisi yok, Yayladere Güneşlik Karakolu’nda önemsiz sayılabilecek çatlak mevcut. Köylerimizde tarama devam etmektedir. Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı. AFAD, Jandarma ve UMKE Ekipleri sevk edildi. Köylerimizde tarama devam etmektedir. Tunceli Muş Elazığ Erzincan Valilerimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde deprem hissedildi ancak hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" açıklamasını yaptı. 

Vali Ekinci: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci yaptığı açıklamada, "Kaynarpınar köyündeki karakolda iki gözetleme kulesi çöktü. 3 güvenlik korucusu yaralandı. İki korucu enkazdan çıkarıldı. Diğer korucumuzu kurtarma çalışması sürüyor. Dinarbey ve Elmalı köylerinde 10 ev çöktü. 4 vatandaş yaralı kurtarıldı" dedi.

Kınık: Kerpiç evlere girilmemeli

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremin ardından yaptığı açıklamada ''Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad’dan gelecek uyarılar izlenmeli'' uyarısında bulundu.

 

Prof. Özeren: deprem, iki fayın birleştiği bölgede meydana geldi

İTÜ Yerbilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Özeren de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Depremin gerçekleştiği yer Türkiye'de jeolojinin neredeyse en karmaşık olan yerlerinden birisi. Marmara'dan giden fay Yedisu-Tunceli bölgesinde Doğu Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor. Dünyadaki en önemli yerlerden birisi burası. 2003'teki deprem Doğu Anadolu Fay hattındaydı. Söz konusu deprem ise Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda ona benzer rejimde meydana geldi. Bölge çok riskli. Burası Türkiye'nin deprem riski açısından en duyarlı olması gereken yerlerinden birisi."

Prof. Barış: Daha büyük bir deprem beklemiyorum

Kocaeli üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış depremin hemen ardından Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "Depremle yaşadığımız hatırlamamız lazım. Sarsıntılar sürecektir. Büyük bir deprem olur mu sorusu soruluyordur. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi. 

Barış, "Deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın bitiş noktasında gerçekleşmiş görünüyor. Kerpiç evler gibi bazı evlere hafif zarar vermiş olabilir. Bu büyüklükte bir depremin betonarme evlere genelde zarar vermemesi gerekiyor. Bugüne kadar Kuzey Anadolu Fay hattında da bu büyüklükte bir deprem meydana gelmemişti. Ben daha büyük bir deprem de beklemiyorum" ifadelerini kullandı. 

 
 
 

ETİKETLER

bingöldeprembingöl deprembingöl karlıovabingöl deprem ölü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24