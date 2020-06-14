Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem: Bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Bingöl Valiliği, kurtarma çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını bildirdi. Açıklama, "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiştir" denildi. Valiliği daha sonra yaptığı açıklamada “Karlıova / Kaynarpınar Köyü'nde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz” dedi.

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AFAD, yaptığı açıklamada 1 güvenlik korucusunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFAD'ın saat 23.15 itibariyle elde edilen bilgileri paylaştığı açıklamasında, " Karlıova merkezli 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmaları devam etmektedir. Hastanelere başvuran 21 vatandaşımızın 3’ü taburcu edilirken 18’inin tedavilerine devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 86’ya, personel sayısı ise 789’a çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 3 bine, haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7’ye yükseltilmiştir" denildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"Deprem sonrası ikisi 4,00(Mw) büyüklüğün üzerinde toplam 77 artçı yaşanmıştır. Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye yardım malzemeleri sevk edilmektedir. İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Bingöl’de çalışmaları yönetmektedir. İçişleri Bakan Yrd. Sn. İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ndeki çalışmaları koordine etmektedir.

Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda 8 kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürülmektedir. Çalışmalara, 107’si AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Jandarma, İtfaiye, Belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK’lardan toplam 789 personel ve 86 araç katılmaktadır.

Şimdiye kadar gönderilenlere ek olarak AFAD bölgesel lojistik destek depolarından yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ile mutfak setleri bölgeye sevk edilmiştir. Böylece alana toplam 1.362 çadır, 2.792 yatak, 4.105 battaniye, 2.500 yastık çarşaf seti ile 2.052 mutfak seti gönderilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı’nın beslenme grubundan sorumlu olan Türk Kızılay, bu depremde de gıda ihtiyacını karşılamaktadır. Bölgeye gönderilen sıcak yemek öğünü sayısı, 3 bine çıkarılmıştır.

Depremden etkilenen vatandaşların fizyolojik ihtiyaçları dışında psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden 16 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyolog, vatandaşlarla birebir destek görüşmeler yapmak üzere bölgede çalışmaktadır."