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Bingöl'de 5,7'lik deprem | Prof. Dr. Naci Görür, aylar öncesinden uyarmıştı

14 Haziran 2020 17:54

Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi öncesi de uyarı yapan Prof. Dr. Naci Görür, verdiği bir demeçte "Bingöl Karlıova'ya doğru Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. veya Malatya, Adıyaman yöresi... Oradan Kahramanmaraş'a uzanan kesimlere özenli olmak lazım" diyor. 

5,7 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Depremin ardından Ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce yaptığı uyarı gündeme geldi.

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce yaptığı bir konuşmasında, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş'a olan kesimlere özenli olmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Elazığ depremini 4 ay önceden bilmişti

6 Ekim 2019'da Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof. Dr. Naci Görür depremi nokta atışıyla işaret etmişti.

Naci Görür, "Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası" demişti.

 

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