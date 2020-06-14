Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğündeki deprem anı böyle görüntülendi

Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem anı kameralara böyle yansıdı.
AFAD, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde, 5 km derinlikte deprem meydana geldiğini bildirdi.
İlk olarak depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8'e revize etti.
Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" diye konuştu.