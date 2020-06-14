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Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğündeki deprem anı böyle görüntülendi

14 Haziran 2020 17:48

Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem anı kameralara böyle yansıdı. 

AFAD, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde, 5 km derinlikte deprem meydana geldiğini bildirdi. 
 
İlk olarak depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8'e revize etti. 
 
Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. 
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" diye konuştu. 
 

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