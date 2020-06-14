Bingöl'deki 5.7'lik depremde bir karayolu ikiye bölündü

Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bir karayolu ikiye bölündü.

AFAD, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 5 kilometre derinlikteki deprem çevre illerden de hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" derken, depremden dolayı bir karayolu ikiye bölündü.