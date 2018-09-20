Binali Yıldırım'ın ilk sınavı: Berberoğlu'nun dokunulmazlığı konusunda gözler TBMM'de

Yargıtay'ın CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 5 yıl 10 aylık cezayı onayarak infazın ertelenmesi suretiyle tahliye kararı vermesinin ardından gözler TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a çevrildi.

Yargıtay, Berberoğlu hakkında 'yeniden milletvekili seçilme nedeniyle yargılamayı durdurma' kararı vermek yerine cezayı onadı. 'Yargıtay'da kesinleşen hüküm' gerekçesiyle Berberoğlu'nun dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu'nda kaldırılabilir. TBMM Başkanı Yıldırım’ın, parlamentoda benzer dosyalar için dosyanın dönem sonuna bırakma kararlarını emsal alıp almayacağı merak ediliyor.

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"Yargının hakkını ihlal ettiği noktada yasama, kendi hukukunu korumak durumundadır"

Konuya ilişkin T24'e değerlendirmede bulunan CHP Meclis Başkanvekili Levent Gök, "Berberoğlu kararı, Meclis Başkanı Yıldırım’ın önündeki ilk sınav mı olacak" sorusuna, “Evet aynen öyle” yanıtını verdi. Yargıtay kararıyla parlamentonun ve dolayısıyla da bir parlamenterin hukukunun çiğnendiğine dikkat çeken Gök, şunları söyledi:

“Şimdi parlamento kendi hukukunu korumak durumundadır. Bu dosya Meclis’e gelecek ve parlamento kendi hukukunu korumak zorundadır."

Meclis Başkanı'nın dosyayı dönem sonuna bırakması ihtimalini de değerlendiren Gök, "Tabii daha önceki örneklerde bu görülmüştür. Bunun anayasanın bir ihlali olduğunda herkes hem fikir. Yargının yasamanın hakkını ihlal ettiği noktada şimdi yasama kendi hukukunu kendi korumak durumundadır.

Binali Yıldırım'dan Oya Berberoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Öte yandan, TBMM Başkanı Yıldırım, tahliye kararının ardından Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu'nu aradı. Mahkeme tarafından verilen tahliye kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini iletti.