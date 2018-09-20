T24 LogoT24 Logo
Gündem

Binali Yıldırım'ın ilk sınavı: Berberoğlu'nun dokunulmazlığı konusunda gözler TBMM'de

CHP'li Gök: Parlamento kendi hukukunu korumak durumundadır

20 Eylül 2018 23:43

Hülya Karabağlı

Yargıtay'ın CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 5 yıl 10 aylık cezayı onayarak infazın ertelenmesi suretiyle tahliye kararı vermesinin ardından gözler TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a çevrildi. 

Yargıtay, Berberoğlu hakkında 'yeniden milletvekili seçilme nedeniyle yargılamayı durdurma' kararı vermek yerine cezayı onadı. 'Yargıtay'da kesinleşen hüküm' gerekçesiyle Berberoğlu'nun dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu'nda kaldırılabilir. TBMM Başkanı Yıldırım’ın, parlamentoda benzer dosyalar için dosyanın dönem sonuna  bırakma kararlarını emsal alıp almayacağı merak ediliyor.

TIKLAYIN - CHP'den Yargıtay'ın Berberoğlu kararına tepki: Tahliyeden sonra tekrar cezaevi yolu açık bırakıldı!

"Yargının hakkını ihlal ettiği noktada yasama, kendi hukukunu korumak durumundadır"

Konuya ilişkin T24'e değerlendirmede bulunan CHP Meclis Başkanvekili Levent Gök,  "Berberoğlu kararı, Meclis Başkanı Yıldırım’ın önündeki ilk sınav mı olacak" sorusuna,  “Evet aynen öyle” yanıtını verdi. Yargıtay kararıyla parlamentonun ve dolayısıyla da bir parlamenterin hukukunun çiğnendiğine dikkat çeken Gök, şunları söyledi:

“Şimdi parlamento kendi hukukunu korumak durumundadır. Bu dosya Meclis’e gelecek ve parlamento kendi hukukunu korumak zorundadır."

Meclis Başkanı'nın dosyayı dönem sonuna bırakması ihtimalini de değerlendiren Gök, "Tabii daha önceki örneklerde bu görülmüştür. Bunun anayasanın bir ihlali olduğunda herkes hem fikir. Yargının yasamanın hakkını ihlal ettiği noktada şimdi yasama kendi hukukunu kendi korumak durumundadır.

Binali Yıldırım'dan Oya Berberoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Öte yandan, TBMM Başkanı Yıldırım, tahliye kararının ardından Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu'nu aradı. Mahkeme tarafından verilen tahliye kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ETİKETLER

enis berberoğlulevent göktahliyebinali yıldırımtbmm başkanıdokunulmazlık

İlgili Haberler

CHP'den Yargıtay'ın Berberoğlu kararına tepki: Tahliyeden sonra tekrar cezaevi yolu açık bırakıldı!

CHP'li Tezcan: Yargıtay, yargılamayı durdurmayarak Anayasa'ya aykırı davrandı

Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na: Aramıza hoş geldin kardeşim!

Berberoğlu, 15 ayın ardından tahliye edildi

CHP: Berberoğlu kararı, yargının ne kadar ağır baskı altında olduğunu gösteriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Milletvekilliğini düşürme gibi bir işlem karşı karşıya kalınabilir

Berberoğlu'nun tahliyesinin ardından gözler HDP'li Leyla Güven'de

DTK Eş Başkanı Leyla Güven, tahliye kararına savcının itiraz etmesi üzerine üst mahkeme tarafından tutuklanmıştı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24