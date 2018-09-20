Berberoğlu'nun tahliyesinin ardından gözler HDP'li Leyla Güven'de

Yargıtay'ın, 15 aydır Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki MİT TIR'ları davasından aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezasını onayarak tahliye kararı vermesinin ardından gözler bir diğer tutuklu milletvekili Leyla Güven'e çevrildi. 24 Haziran seçimlerinde Hakkâri'den milletvekili seçilen HDP'li Güven'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, tahliye için yarın başvuruda bulunulacağını söyledi.

"Yargıtay, HDP'lilerle ilgili kararların hukuksuz olduğunu gösterdi"

31 Ocak'tan beri Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunan Leyla Güven'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Berberoğlu hakkındaki tahliye kararının mesai bitiminin ardından verildiğine ve henüz kararın UYAP'a girilmediğine dikkat çekti. Yarın sabah Güven'in tahliyesi için başvuruda bulunacağını söyleyen Yalçındağ, Berberoğlu'nun Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca tahliye edildiğine dikkat çekerek, "Yargıtay'ın kararı, son 3 yıldır milletvekillikleri düşürülen HDP'lilerle ilgili kararların hukuksuz olduğunu gösterdi" dedi.

24 Haziran seçimleri sonrası yapılan başvurunun ardından verilen tahliye kararına savcının itirazı üzerine Güven'in cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandığını hatırlatan Yalçındağ, siyasilerin davaya müdahalede bulunduğunu savundu. Güven'in basın açıklamalarından dolayı yargılandığını söyleyen Yalçındağ, bu nedenle insanların tutuklanmasının durumun hukuksuzluğuna işaret ettiğini ifade etti.

15 aydır tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesinin ardından çok sayıda sosyal medya kulllanıcı Güven'in için de tahliye çağrısı yaptı.

"Berberoğlu kararı, Güven için emsal oluşturuyor"

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy‏, Berberoğlu, için verilen kararın Leyla Güven için de emsal oluşturduğunu ve derhal serbest bırakılması gerektiğini yazdı.

Eski HDP yöneticisi Alp Altınörs, Leyla Güven'in de derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

ANAP hükümeti döneminde bakanlık yapan Nesrin Nas "Enis Berberoğlu’na geçmiş olsun. Şimdi sıra Leyla Güven’de. O da milletvekili" paylaşımında bulundu.

"Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi 'simge isimler' salınıyor"

Ekonomist Ümit Akçay ise tahliye kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki ay Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili olduğunu savundu. Akçay, "YEP’in dış kaynak ihtiyacı çerçevesinde görülebilir herhalde. Almanya ziyareti öncesi “simge isimlerin” salınması vs." dedi.

Gazeteci Banu Güven de "Artık tahliye gerçekleşmeden zor inanır hale geldik. Geçmiş olsun Enis Berberoglu umarım uzun soluklu bir özgürlük olur. Kararın Leyla Güven için de emsal oluşturması gerekmez mi?" paylaşımda bulundu.

"İnfaz AKP+MHP'nin elinde"

Milliyet yazarı Gökçer Tahincioğlu, Berberoğlu'nun tahliyesiyle ilgili "Hükümle birlikte tahliye ediliyor ancak infaz vekillik bitimine erteleniyor. Bu mantığa göre HDP'lilere yapıldığı gibi hüküm nedeniyle vekilliği düşürülürse vekillik bitmiş oluyor ve infazın yapılması gerekiyor. İnfaz AKP+MHP'nin elinde" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Vakfı'ndaki yönetim değişikliğinin ardından Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlayan Zafer Arapkirli‏ ise Berberoğlu'nun tahliye olma biçmine dikkat çekerek "HUKUK BU HALE GELDİ... Cezanın onaylanmasına üzülmekle, tahliyeye (belki de geçici?) sevinmek arasında seçim yaptırıyorlar insanlara. Enis Berberoğlu kararı TBMM'ye gelirse, dokunulmazlığın tekrar kaldırılma ihtimali de cabası" yorumunda bulundu.