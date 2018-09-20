Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na: Aramıza hoş geldin kardeşim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Yargıtay'ın verdiği cezayı onama ve infazın ertelenmesi suretiyle tahliye kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Berberoğlu'nuyla bu akşam buluşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ama kararı, kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapamayı doğru bulmuyorum" ifadesini kullandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kılıçdaroğlu, daha sonra ise 19:15 sıralarında Maltepe Cezaevi'nden tahliye edilen Berberoğlu ile telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'na, "Gözün aydın, sesin iyi geliyor. Bu akşam evde görüşeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra İstanbul'a gelerek Enis Berberoğlu ile görüştü.

"Adalet uğruna adım adım verdiğimiz mücadeleyi artık birlikte sürdüreceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şunları söyledi:

Bir yıldan uzun süredir Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezasını onayan Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye infazın durdurulmasına ve Berberoğlu'nun tahliye edilmesine karar vermişti.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun cezaevine girmesinin ardından 432 kilometrelik bir yürüyüş başlatmıştı. Yüz binlerce kişinin eşlik ettiği CHP Genel Başkanı, Ankara'dan İstanbul'a kadar yürümüş ve Berberoğlu'nun yanı sıra tüm ülke için 'adalet' talebinde bulunmuştu.