Binali Yıldırım'ın bacanağının serbest bırakılmasına itiraz

İzmir’deki Liman İşletmesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın bacanağı Cemalettin Haberdar’ın serbest bırakılmasına, soruşturma Savcısı Ali Çelik itiraz etti. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, itiraz üzerine dosyayı incelemeye aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Ali Çelik’in 2001 yılından bu yana sürdürdüğü Liman İşletmesi’ndeki yolsuzluk soruşturması için geçtiğimiz 7 Ocak’ta İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne operasyon talimatı verdi. Polis tarafından İzmir merkezli 5 ilde TCDD Liman İşletme Müdürlüğü’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 23’ü, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. ’İhaleye fesat karıştırmak, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet almak ve vermek, gizli olan ihale bilgilerini başkalarıyla paylaşmak’ gibi suçlamalarla adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9’u DA savcılıktan serbest bırakılırken, 14’ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan TCDD eski Liman Daire Başkan Yardımcısı Ş.Ç., İzmir Liman İşletme Müdürü T.Y., İzmir Liman İşletme Müdür Yardımcısı B.B., Ş.A., N.A., H.B., A.O.Y., B.K., İ.Ç., M.E.S., F.Y., M.A.A., M.T.U. ve iş adamı M.C.B. tutuklandı.

Savcı itiraz etti

Operasyon kapsamında aranan eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın bacanağı Cemalettin Haberdar ise operasyonun üçüncü günü avukatıyla polise giderek teslim oldu. Cemalettin Haberdar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi. Haberdar’ın adliyeye sevki gecikince diğer şüpheliler gibi 7. Sulh Ceza Mahkemesi’ne değil, nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. 'Rüşvete aracılık etmek'le suçlanan Haberder, nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Daha sonra yakalanan TCDD Limanlar Daire Başkanı M.Y. de tutuklanınca, tutuklu sayısı 15’e yükseldi.

Olayı soruşturan Kaçakçılık Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ali Çelik, Cemalettin Haberdar’ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Çelik, itirazını bir üst mahkeme olan Asliye Ceza Mahkemesi’ne yaptı. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, hakiminin dosyayı incelediği ve itiraza karşı durumu değerlendirip kararı bugün vermesinin beklendiği öğrenildi.