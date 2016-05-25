Binali Yıldırım ile yeni Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan nasıl tanıştı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 65. hükümette yer alan yeni Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan'ın, Başbakan Binali Yıldırım ile nasıl tanıştığını anlattı. Binali Yıldırım'ın 12 yıl boyunca Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Özkök, "Bakanlıkta artık en güvendiği insan oturuyor. Ayrıca doğu illerine yapılacak yatırımlar için de bir güvence" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Hepimize müjde: Yiğit Bulut kafası kabine dışında kaldı" başlığıyla yayımlanan (25 Mayıs 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Başbakan Binali Yıldırım’ın kabinesinde en çok Ulaştırma Bakanı kim olacak diye merak ediyordum.



Hemen söyleyeyim. Çok ama çok güvendiği bir insana bıraktı.



Ahmet Arslan’la tanışması çok eskiye gidiyor. İDO’nun genel müdürlüğünü yaptığı yıllarda bir gece gemilerden biri bozulur. Ertesi sabaha tamir edilmesi gerekiyordur. Kim diye ararlarken, tersanelerin birinde çalışan Ahmet Arslan’ı bulurlar.



Sabaha kadar çalışır ve gemiyi hizmete sokar.



Yıldırım onu Ankara’ya getirtir ve Devlet Hava Meydanları’nın başına getirir. Sonra milletvekili olmasında etkili olur.



Ulaştırma Bakanlığı’nda artık en güvendiği insan oturuyor. Ayrıca doğu illerine yapılacak yatırımlar için de bir güvence"