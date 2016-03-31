Binali Yıldırım: 4.5G'ye dikkat edin, cebiniz yanmasın

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 4.5G'nin yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 85'ine ulaşacağını söyledi. "Tüm Türkiye'ye yayılması tabii ki zaman alacak ama şehir merkezlerinde 4.5G kullanılabilecek. 2023 yılında da ülkemizin tamamında kullanılacak. Kullanılmaya başlandığı anda sınırlı sürede bu yılın sonuna kadar bütün şehir merkezlerinde çekecek" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Ancak 4.5G'de hız çok yüksek, gençlere bir uyarım cepleri yakabilir. Denetimli olmakta fayda var. Ne kadar yüksek hızla gidersek aynı zamanda fatura da o kadar yüksek olur. Onun için herkes kendisi karar verecek. Ya hızdan fedakarlık yapacağız ya da kota ile buna engel olacağız." diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İletişim yollarının bir kısmı yerin altından bir kısmı da yerin üstünden gelecek. Telefonu açtığında çekiyorsa o iletişim yolu var demektir.

Eskiden 2G'de SMS ve ses vardı sadece, 3G gelince internet çalışmaya başladı. Biraz uzun filmler ve yazılar olunca uzun sürede gelmeye başlayınca millet de karınca hızı ile internet demeye başladı. Hız ihtiyacı arttı ve arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Demek ki iletişim yolları yeterli gelmiyor. Bunun üzerine yolların şerit sayısını artırmaya karar verdik.

"Cepte internet hızı 10 katına kadar artacak"

Yarından itibaren hizmete girecek olan 4.5G ile birlikte 10 kata kadar hız artışı olacaktır. 4.5G'nin en önemli özelliği cep telefonundan veri, doküman gibi bilgilerin nakledilmesinde hızın artmasıdır. Bu birinci husus. İkinci husus da 4.5G ile birlikte 5G'ye bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Yarın Türkiye'nin her yerinde sınırlı da olsa 4.5G hizmetini vatandaşlar alabilecekler. Faal 4.600 civarında istasyon var. Aktif hale getirilmek üzere de 13 bin 302 baz istasyonu kurulmuş durumda. Önümüzdeki aylarda bu süratle yayılacak.

"Bugünden yarına her yerde 4.5G çekecek diye düşünmesinler"

2023'e geldiğimizde 4.5G nüfus olarak yüzde 95'i kapsamış olacak. Bugünden yarına her yerde 4.5G çekecek diye düşünmesinler bunun zamanı var. Hız artırımını sadece verilerin gönderilmesi, alınmasına faydası yok. Asıl faydası, ekonomiye, büyümeye ve kalkınmaya yönelik olacak. Zaman artık paranın önüne geçti. Zamanında erişilemeyen bilgi sizin birçok fırsatı kaçırmanıza neden olabilir. Ekonominin daha fazla büyümesi ve gelişmiş dünyaya entegrasyonumuzun sağlanması bakımından da önemli bir adımdır. Bu 4.5G ile ilgili süreç geçtiğimiz yıl içerisinde hızlandı, 26 Ağustos'ta ihalesi gerçekleşti. KDV'si ile birlikte hazine 4 milyar Euro kazanç elde etti.

"Millileştirme açısından da faydası olacak"

Bu sürecin tamamlanmasında benden önceki bakan arkadaşlarımın da gayretleri oldu. 4.5G 'nin bir faydası da bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerlileştirme ve millileştirme yönünde olacak. Bu teknolojinin yerlilik payı artırılmakla millileştirilmesi yönünde de bilgi iletişim yönünden katkı sağlanacak.

"Ulaşımda hız felaket, bilişimde hız berekettir"

Ulaşımda hız felaket, bilişimde hız berekettir. İletişimde bereketi artırmak için elimizden gelen bütün imkanları kullanmaysa devam edeceğiz. Bunun bir adım sonrası 5G'dir.

Fatura uyarısı

Burada hız çok yüksek, gençlere bir uyarım cepleri yakabilir. Denetimli olmakta fayda var. Ne kadar yüksek hızla gidersek aynı zamanda fatura da o kadar yüksek olur. Onun için herkes kendisi karar verecek. Ya hızdan fedakarlık yapacağız ya da kota ile buna engel olacağız.

"Yerli telefon için tedbir alınmalı"

Bundan sonra yatırımlarımızı geleceğe teknolojiye yapacağız. Mevcut akıllı cihazların yarıya yakını 4.5G'ye uyumlu durumda. Diğer kısım cihazlara sahip vatandaşlar için de yeni akıllı cihazlar gerekecek. Bir yandan da yerli cep telefonunlarının Türkiye'de imal edilmesi konusunda da tedbir almalıyız. Bu tedbirlerin ne olacağı konusu da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

"Nüfusun yüzde 85'ine ulaşılacak"

Bu teknolojinin Tüm Türkiye'ye yayılması tabii ki zaman alacak ama şehir merkezlerinde 4.5G kullanılabilecek. 2023 yılında da ülkemizin tamamında kullanılacak. Kullanılmaya başlandığı anda sınırlı sürede bu yılın sonuna kadar bütün şehir merkezlerinde çekecek. Bu da nüfusun yüzde 80'ine tekabül etmektedir.