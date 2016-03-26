4.5G uyumlu SIM kartlara banka mesajları gönderilemiyor

Mobil iletişimde yeni bir dönemin kapısını aralayacak 4.5G için bankalar alarma geçti. Bu teknoloji kullanabilmek için değiştirilen SIM kartlar yüzünden banka müşterilerine gönderilen güvenlik SMS’i bloke edildi. Bankalar ise müşterilerini uyarmaya başladı.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre; Dünyanın en hızlı mobil internet teknolojisi 4.5G için geri sayım başladı. Bu teknojiyi kullanabilmek için ise 4.5G uyumlu bir akıllı cihaz ve SIM kart gerekiyor. İletişim operatörleri düzenledikleri kampanyalarla SIM kart değişimini ücretsiz olarak yapıyor.

Ancak 4.5G’li SIM kartların hızlı değişim süreci bankaları zorlamaya başladı. Bunun sebebi de internet ve mobil bankacılık uygulamalarına giriş için kullanılan tek kullanım şifrenin tek bir SIM kartla eşleştirilmesi. Güvenlik için alınan bu önlemde, banka müşterilerine hesap numarası ve şifrelerini girdikten sonra tek şifrelik gönderiliyor. Bu şifre de SIM kartla eşleştiriliyor. Ancak SIM kartı değişikliklerinde tek kullanımlık şifreler güvenlik gerekçesi ise gönderilmiyor.

Bu yüzden de kulllanıcılar internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmekte zorlanıyor.

"Blokeyi kaldırın"



Bu soru için ise bankalar alarma geçti. Birçok banka internet sitelerinin ana sayfalarından bilgilendirmeler paylaşarak müşterilerine konu hakkında bilgi verdi. Verilen bilgilerde 4.5G için SIM kartını değiştiren abonelerin, internet ve mobil bankacılığa girişte SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifrenin size gelmemesi durumunda, müşterisi oldukları bankanın telefon bankacılığını araması, ATM’lerde şifre işlemleri menüsünde yer alan ‘SIM Kart bloke kaldırma’ adımını kullanması veya doğrudan şubeden destek alması gerektiği beliritildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘nun (BDDK) 1 Ocak 2010’da yürürlüğe giren düzenlemesine göre bankaların İnternet Şubesi girişlerinde tek kullanımlık şifrelerin kullanımı zorunlu hale geldi. Bu uygulama kapsamında, internet bankacılığını kullanabilmek için müşterilerin kayıtlı cep telefonu numaralarına “Tek Kullanımlık Şifre” gönderiliyor. Herhangi bir şekilde cep telefonunun SIM kartını değiştirenlerin ise internet bankacılığı işlemlerine getirilen blokajı kaldırması gerekiyor.

46 milyon SIM kart





2015 yılı sonu itibariye Türkiye’de toplam 73.6 milyon SIM kart bulunuyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği’nin (MOBİSAD) paylaştığı bilgilere göre bu SIM kartların 46 milyonu 4.5G uyumlu SIM kart ile değiştirildi. Geriye kalan yaklaşık 27 milyon SIM kartın 7 milyonunun ise 1 ay içinde yeni 4.5G uyumlu SIM kart alacağı öngörülüyor. Bu yüzden de bankacılık işlemlerinde sıkıntı yaşayan kullanıcıların sayısının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.