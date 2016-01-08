Bin Euro'ya dövizli askerlik Meclis'ten geçti

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik görevini yerine getirmeleri için ödedikleri 6000 Euro’yu 1000 Euro’ya düşüren kanun tasarısı kabul edildi. Ayrıca kimlik kartları, albayların emeklilik hakları, mali tatil gibi konulara ilişkin düzenlemeler de Meclis’ten geçti.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı kabul etti. Tasarıya göre, yurt dışında oturma veya çalışma izniyle en az 3 yıl süreyle bulunan Türk vatandaşları, 6000 Euro yerine 1000 Euro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak. AKP'nin 1 Kasım seçim vaadleri arasında yer alan dövizli askerliği 1000 Euro'ya düşürecek uygulamaya göre; bu kişiler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını gösteren belgelerle birlikte konsolosluk aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak ve 1000 Euro’yu defaten ödeyecek.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar da 1000 Euro ödeyecek. Fazladan yapılan ödemeler iade edilmeyecek.

Albayların emekliliğine ilişkin düzenleme

Tasarı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi olan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıktaki 28, 29 ve 30. hizmet yıllarını dolduran personelden, 29 Şubat 2016 tarihi itibarıyla emekliye ayrılma talebinde bulunanlara verilmesi planlanan emeklilik ikramiyesi miktarını belirliyor.

Buna göre, 29 Şubat 2016 tarihine kadar emekliye ayrılma talebinde bulunan albaylardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta 30. hizmet süresini tamamlayanlara emekliliğe esas aylık tutarının 5,5 katı 19.000 TL, 29. yılını tamamlayanlara 11 katı 38.000 TL, 28. yılını tamamlayanlara 16 katı 57.000 TL emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli ikramiyesi ödenen bu kişiler, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek.

Bu kişilerden, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilenler, talepleri halinde emekli olmayabilecek.

Bu personel, aidatlarını her ay düzenli olarak ödemeleri kaydıyla, Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeliklerini devam ettirebilecek.

Kayıp kimlik kartı için 50 TL ödenecek

Tasarı, Değerli Kağıtlar Kanunu’nda da değişiklik yapıyor. Buna göre, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15’er TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 50 TL ödenecek. 31 Aralık 2016 tarihine kadar verilen nüfus cüzdanlarından 8 TL kağıt bedeli alınacak.

Nüfus cüzdanları ‘kimlik kartı’ oluyor

Tasarıyla, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yer alan “nüfus cüzdanı” ibareleri “kimlik kartı” şeklinde değiştiriliyor ve aile kütüklerinde yer alacak bilgilere “biyometrik veri” ilave ediliyor. Kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulacak.

Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamayacak. Kimlik kartına kayıt ve işaret konulamayacak, kimlik kartı hiçbir kişi ve kurum tarafından alıkonulamayacak.

Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek. Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli başvuru sırasında tahsil edilecek.

Tasarı, nüfus cüzdanlarının bu yılın sonuna kadar düzenlenmesi ve dağıtılmasında uygulanacak usul ve esasları da düzenliyor.

Mali tatil düzenlemesi

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten, bu düzenleme kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.

Tasarı, yeraltı kömür sektöründe şahıslar adına üretim yapan işletmelerin maliyet artışlarını karşılamayı da amaçlıyor.

Linyit ve taş kömürü çıkaran özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde, fazla çalışma ücreti, yıllık izinlerin arttırılması, çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi, çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı nedenleriyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilecek.

100 liralık sigorta primini Hazine karşılayacak

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, işverenlerin rekabet gücünün artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Prim ve hizmet belgelerinde, 2015’te kazancı 2550 liraya kadar bildirilen sigortalı için işverenin 100 TL’lik sigorta prim yükünü 2016’da Hazine karşılayacak.

Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016’ya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresince ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, kuruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası bulunan işveren bu destekten yararlanamayacak.