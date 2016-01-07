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Dövizli askerliğin kapsamı genişletiliyor; yurtdışında 3 yıl çalışana askerlik bin Euro

Tartışmalara neden olan düzenlemeye muhalefet, "Askerlik ucuzlatılıyor mu?" diye tepki gösterdi

07 Ocak 2016 12:00

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına dövizle askerliği 6 bin Euro’dan bin Euro’ya indiren düzenlemenin kapsamı genişletiliyor. Buna göre 3 yıl işçi veya işveren olarak yurt dışında oturma iznini belgeleyenler, çifte vatandaşlık aranmadan bin Euro’ya askerlik yapabilecek.

AKP'nin 1 Kasım seçim vaadleri arasında yer alan dövizli askerliğin bin Euro'ya düşürülmesine, TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısıyla beş şart getirilmişti. Bu şartlar arasında “yurt dışında doğmak, 18 yaşına kadar Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmak, başvuru sırasında yaşın en az yarısı kadar süre ile yabancı ülkede ikamet etmek, 18 yaşına kadar alınan eğitimin en az 5 yılını yabancı ülkede tamamlamak” yer alıyordu.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP'li vekillerin imzasıyla verilen ve tartışmaya neden olan düzenlemeye muhalefet, “Askerlik ucuzlatılıyor mu?” diye tepki gösterdi.

 

125 bin yerine 557 bin kişi yararlanacak

 

Teklifin ilk halinde sadece çifte vatandaşlar için 6 bin Euro’luk bedelin bin Euro’ya indirilmesi öngörülüyordu. Önerge ile 6 bin Euro’ya bedelli askerlik yapma hakkı bulunan bütün gurbetçiler ve Türk vatandaşları bu kapsama alındı. Böylece 125 bin kişiyle sınırlı olan düzenlemeden yararlanabilecek kişi sayısı 557 bine çıktı.

Düzenlemeye göre, yurtdışında üç yıl boyunca işçi ya da işveren olarak oturduğunu belgeleyenler, çifte vatandaş olup olmadıklarına bakılmaksızın 38 yaşına kadar başvurmaları durumunda bin Euro döviz ödemek suretiyle askerlik hizmetini yapmış sayılacak.

Komisyonda bu değişikliğin gerekçesi olarak, yurdışında yaşayan gençlerin 6 bin Euro ödeyecek durumda olmadığı için Türk vatandaşlığından çıkması gösterildi. Düzenlemenin Türk vatandaşlığından çıkışı yavaşlatacağı belirtildi.

 

Bin Euro'ya askerlik tartışması

 

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, eleştirileri yanıtlarken, çifte vatandaşlığa sahip 90 bin yükümlünün, 6 bin Euro’luk dövizli askerlik bedelini ödeyemedikleri için Türk vatandaşlığından çıkmak istediklerini söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu: “Kişinin 3 çocuğu varsa, 18 bin Euro eder. Oradaki Türklerin durumu, ‘6 bin Euro ne ki?’ şeklinde değil. Nasıl Türkiye’de işsizlik varsa, Almanya’da, İngiltere’de, İspanya’da da var. Askerlik veya dövizle askerlik bedelinin yüksekliği gibi gerekçelerle Türk vatandaşlığından çıkma eğilimi vakıadır.”

 

Muhalefet genişlemeye tepki gösterdi 

 

MHP’li üyeler terörle mücadele varken indirime tepki gösterirken, CHP’li Zekeriya Temizel, bir vatandaşın, “Askerliği ucuzlatıyor musunuz?” diye sorduğunu söyledi, HDP’li Garo Paylan ise kamu vicdanını rahatsız eden bir mesele olduğunu söyledi.

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