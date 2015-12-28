T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beş şartı karşılamayana bin Euro'ya dövizli askerlik yok

Hükümetin koşulları ağırlaştırarak “6 bin Euro'luk” ve “Bin Euro'luk” iki farklı askerlik düzenlemesi getirdiği ortaya çıktı

28 Aralık 2015 10:35

Seçimden önce yurtdışında yaşayan vatandaşlar için dövizli askerlik bedelinin 6 bin Euro'dan bin Euro'ya düşürüleceğini açıklayan, bu vaadini de Eylem Planı’na koyan AKP hükümetinin, TBMM’ye sunduğu torba yasa tasarısında farklı bir düzenlemeye gittiği ortaya çıktı. Söz konusu vaat, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 1 Kasım seçimleri öncesinde de açıklanmıştı. 6 bin Euro karşılığı dövizli askerlik düzenlemesi aynen korunurken, koşulları daha ağırlaştırılarak yalnızca “yurt dışında doğmak, 18 yaşına kadar Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmak, başvuru sırasında yaşın en az yarısı kadar süre ile yabancı ülkede ikamet etmek, 18 yaşına kadar alınan eğitimin en az 5 yılını yabancı ülkede tamamlamak” kriterlerinin tümünü taşıyanlar için bin Euro'luk dövizli askerlik düzenlemesi öngörüldü.

Buna göre, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan ve 38 yaşını tamamlayan Türk vatandaşları, 6 bin Euro karşılığında dövizli askerlik yapmaya devam edecek.

ETİKETLER

askeraskerlikbedellidövizlieurohaber

İlgili Haberler

ODTÜ'deki dövizli eylemcilerden biri gözaltında, diğeri aranıyor

ODTÜ'de, başörtülü öğrencileri dövizlerle protesto eden öğrencilerden biri gözaltına alınırken diğer için 'yakalama kararı' çıkarıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24