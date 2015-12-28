Beş şartı karşılamayana bin Euro'ya dövizli askerlik yok

Seçimden önce yurtdışında yaşayan vatandaşlar için dövizli askerlik bedelinin 6 bin Euro'dan bin Euro'ya düşürüleceğini açıklayan, bu vaadini de Eylem Planı’na koyan AKP hükümetinin, TBMM’ye sunduğu torba yasa tasarısında farklı bir düzenlemeye gittiği ortaya çıktı. Söz konusu vaat, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 1 Kasım seçimleri öncesinde de açıklanmıştı. 6 bin Euro karşılığı dövizli askerlik düzenlemesi aynen korunurken, koşulları daha ağırlaştırılarak yalnızca “yurt dışında doğmak, 18 yaşına kadar Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmak, başvuru sırasında yaşın en az yarısı kadar süre ile yabancı ülkede ikamet etmek, 18 yaşına kadar alınan eğitimin en az 5 yılını yabancı ülkede tamamlamak” kriterlerinin tümünü taşıyanlar için bin Euro'luk dövizli askerlik düzenlemesi öngörüldü.

Buna göre, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan ve 38 yaşını tamamlayan Türk vatandaşları, 6 bin Euro karşılığında dövizli askerlik yapmaya devam edecek.