Bilirkişi raporu: Er Utku Kalı'nın telefon görüşmeleri silinmiş

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 52 kişinin ölümü ile sonuçlanan bombalı saldırı ile ilgili gizli belgeleri kamuoyuna sızdırmakla suçlanan 26 yaşındaki er Utku Kalı'nın yargılaması devam ederken, erin telefonuyla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, Kalı ile belgeleri gönderdiği iddia edilen Erman P. arasındaki mesajlaşmaların silindiği ve kurtarılan görüşmelerin dava konusuyla ilgili olduğu ifade edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan İsmail Akduman'ın haberine göre, Utku Kalı'nın avukatları ise bilirkişi raporunu hazırlayan üç kişiden ikisinin polis olduğunu ileri sürüp yeniden rapor alınmasını talep etmişti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 11 Mayıs 2013 tarihinde 52 kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili üzerinde 'Gizli' ibaresi bulunan 4 belgeyi dışarı sızdırdığı ve internette yayınlanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan jandarma er Utku Kalı, özel yetkili Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalar sırasında geçen Kasım ayında yapılan ikinci duruşmada tahliye edildi.

Geçen ay yapılan celseye tutuksuz olarak katılan Kalı'nın yapılan yargılama sonucunda duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Birinci celsede talep üzerine Kalı'nın kullandığı telefon ve hat üzerinde bilirkişi incelemesi tamamlandı. Mahkemeye 3 kişi tarafından hazırlanan 37 sayfalık rapor gönderildi.



'Telefon otomatik olarak kapanıyor'



Bilirkişi raporunda Utku Kalı'nın telefonunda yapılan incelemede, telefon normal olarak açıldığında arka planda çalışan bir yazılım (Activator) olduğu ve bu program pasif hale getirilmeden, telefonun açılmasının ardından bir süre sonra kendiğilinden kapandığı ve herhangi bir işlem yapılamadığı belirtildi. Raporda, bu telefonun incelenmesi için bu sistemin ortadan kaldırıldığı açıklandı. Yapılan incelemede ise telefonda 3'ü sanığa ait toplam 4 hesap bilgisine ulaşıldı. Dava konusu olan 4 belgenin ise telefon içerisinde birden çok yerde saklandığı ileri sürülürken, belgelerin sanığa ait mail adresleri arasında gönderildiği ortaya çıktı.



'Whatsapp görüşmeleri silindi'



Utku Kalı'nın kullandığı telefon ile diğer tutuksuz sanık Erman P.'nin kullandığı telefon arasında anlık iletişim ve veri aktarmaya yarayan 'Whatsapp' adlı programla bağlantı kurulduğunu belirten bilirkişiler, görüşmelerin dava konusuyla ilgili olduğu, belgelerin gönderildiği ve konuşma bittikten sonra da görüşme kayıtlarının silindiğini öne sürdü. 21.05.2013 günü yapılan görüşmelerde Kalı'nın belgelerdeki isimleri ve Amasya yazısının silinmesini isterken, Erman P.'nin de, sıkıntı olursa kendisini tanımadığını söylediği belirtildi. Bir gün sonra sabah saatlerinde başlayan görüşmelerde ise, Kalı'nın Erman P.'ye, "Komutanlar var. telefonla konuşmayalım" diye yazdığı, Erman P.'nin "Belgelerin bulunduğu odaya senden başka giren vardır" diye yanıt verdiği, bunun üzerine de Kalı'nın konuşma sırasında yazı stilini değiştirmesi gerektiğini, muhtemelen Amasya'dan çıktığı ve kendisinin olduğunun ortaya çıkacağını, alay komutanın belgeleri istediğini ve istihbaratçıların aldığını söylediği tespit edildi.

Erman P.'nin de diğer illerde de belgelerin toplandığını dile getirdiği saptandı. Erman P. Genelkurmayın redhack ile karşı karşıya gelmek istemeyeceğini ileri sürüp, "Çok canları yandı redhack'ten ve redhack çok sağlam adam korur" diye yazdığı bilirkişi raporunda belirtildi. Utku Kalı ise, olayın ardından askeriyede yaşanan olay hakkında bilgi verip, "Sordum adama. Benlik bir şey mi var. Ben çıkarmıştım falan. Yok sen işini yapıyorsun dedi bana. Çok iyi salağa yatıyorum. Yatarım da" diye yazarken, Erman P. "Hukuki bir risk sezdiğin anda bilgilendir Ceren ile iletişime geçeyim o noktada ihtiyacın olur, bu işi sakın hafife alma. Çok sıkışırsan haberim olsun uygun bir şekilde kıvırırız" diye yazdığı ortaya çıktı.



Rapora göre Erman P., Kalı'ya akıl veriyor



Görüşmelerde Utku Kalı'nın yazdığı ileri sürelen mesajlarda, "Kağıda bakacaklar resme bakacaklar aha aynısı. Amasya'dan çıktığı da anlaşılacak. Yüzde 99 anlaşılacak. Sakin olup sakinliğini koruman gerekiyor" diye yazarken, Erman P. "Sakın ha sen böyle bir olaydan haberdar değilsin. Anlaşılsa da başkası ele geçirip sızdırdı. Tespit edileceğini bile bile salak değilim böyle bir evrakı paylaşmam zaten. Biri beni yakmaya çalışıyor falan yaz yazabildiğin kadar anlaşılırsa" diyor.

Görüşmelerin ilerleyen bölümlerinde ise Erman P. "Çok dikkatli ol Utku gözünü seveyim. Bak seni çok severim, inan çok tedirgin oldum senin adına" diye yazarak mesaj geçmişini silmesini istiyor.

Utku Kalı'nın avukatları geçtiğimiz Aralık ayında yapılan son duruşmada bilirkişi raporunu hazırlayan 3 kişinin 2'sinin polis olduğunu ileri sürüp yeniden rapor alınmasını talep etmişti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.