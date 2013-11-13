Utku Kalı'nın tahliye sevinci yeni bir davayla yarıda kaldı

Askeri istihbarat belgelerini sızdırdığı iddiası ve casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada önceki gün tahliye edilen er Utku Kalı'ya, sinir krizi sırasındaki davranışları nedeniyle "emre itaatsizlik ve görevli memura etkin direnme" suçlamasıyla dava açıldı.

Samsun Ağır Ceza Mahkemesi' nde önceki gün tahliye edilen er Utku Kalı sevincini yaşayamadan yeni bir davanın daha sanığı oldu. İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr de yer alan haberine göre Er Kalı, geçen 16 Temmuz’da Sivas Numune Hastanesi Psikiyatri Servisi’ne sevk edildi. Piyade Uzman Çavuş Volkan Kartal’ın şikayet dilekçesine göre; götürüldüğü doktorun odasında özel görüşme yapmak istedi. Fakat doktor özel görüşmeyi reddetti. İddiaya göre Kalı, doktora hitaben, beraberindeki Çavuş Kartal’ı işaret edip “Volkan bey benimle ilgili size bir şey mi söyledi” dedi. Doktor da, “Sadece ilaçlarla ilgili problem yaşadığını söyledi” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Kalı, bir başka doktora görünmek istedi. Götürüldüğü ikinci doktor da özel görüşmeyi geri çevirdi. Çavuş Kartal’a göre bu sırada Kalı, “TSK hakkında uygunsuz sözler sarf etti.”

'Sinir krizi geçirdim hatırlamıyorum'

Kalı, iddiaya göre, işlemleri bitip cezaevinde döndükten sonra, araçtan inerken sinir krizi geçirdi. Tutanağa göre Kalı, koluna girilmesine kızarak, “A.. k… p…, sen kendini ne zannediyorsun. Sen kimsin, benim koluma adam takıyorsun. Senin gibi g… nasıl TSK’ya almışlar. Senin gibi p… ölünce sevinçten millet bayrak açar. Seni TSK’ya alanların a… k… Böyle TSK’lerin a… k… Böyle TSK’lere güvenmiyorum. Can güvenliğim yok. TSK’leri beni bu hallere düşürdü” dedi. Çavuş Kartal, dilekçesinde, “19 yıldır TSK’ye hizmet etmekteyim. Silahlı kuvvetlere ve şahsım adına söyledikleri oldukça canımı sıkmış ve moralimi bozmuştur” dedi. Tanık Çavuş Barış Türkmen, getirildiğinde er Kalı’nın çok sinirli olduğunu, ağladığını, “Bana haksızlık yapılıyor” dediğini, küfrettiğini, fakat uyarılınca sustuğunu anlattı. Kalı da alınan ifadesinde, “Ben küfür edip etmediğimi hatırlamıyorum. Bu arada, sinir krizi geçirmişim ve ağlıyorum. En son hatırladığım, albayın odasına gittiğimiz zamandı. Ondan öncesini hatırlamıyorum. Ben kendi iradem ve isteğimle askere gelmiş bir vatandaşım. Neden Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TSK’ye küfredeyim? Böyle bir şey söylemem mümkün değildir” dedi.

301 sivil savcılıkta

Sivas Askeri Savcılığı, bu iddialardan ötürü Kalı hakkında “emre itaatsizlikte ısrar” ve “görevli memura etkin direnme” suçlarından dava açtı. Böylece hali hazırda, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklanan Er Kalı için talep edilen miktar, 28 yıla çıkmış oldu. Aynı suçlamalardan ötürü bir de TCK’nın 301. maddesi gereğince, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamak” suçundan işlem yapıldı. Fakat bu davranışlar ‘askeri suçlar’ kapsamına girmediğinden dosya Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Burada soruşturmanın hala sürdüğü öğrenildi. Buna karşın, er Utku Kalı’nın sinir krizi sırasında darp edildiği iddiasına ilişkin soruşturmada ise hiçbir ilerleme kaydedildi.



Öte yandan, er Kalı’nın gözaltına alındığı süreçte işkence ve kötü muameleye gördüğü yönündeki şikayeti üzerine Amasya Savcılığı’nca kovuşturmaya yer olmadığına hükmedilmişti. Savcılığın, işkence ile suçlanan askeri görevlilerin kimliklerini belirlemeyip ifadesini almadan, hali hazırda askerlik görevi devam eden kişilerin ifadesi üzerine dosyayı kapattığı anlaşılmıştı. Oysa ki Kalı hakkında “kötü muameleden kaynaklı travma sonrası stres bozukluğu ve intihar eğilimi” olduğu yönünde rapor verilmişti. Er Kalı bunun üzerine hastaneye yatırılmıştı.



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