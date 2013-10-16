Bilinen en büyük meteor parçası Rusya'da çıkarıldı

Rusya'nın Güney Urallar bölgesindeki Çelyabinsk kentine ateş topu halinde 15 Şubat günü düşen ve 10 bin ton ağırlığında olduğu sanılan uzay taşı binden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Taş kütleden kopan bazı parçalar Çebarkul Gölü'ne gömüldü.

Uzmanlar, gölden şimdiye kadar çıkarılan 12 kayanın sadece 4-5 tanesinin sahiden meteor parçası olduğuna dikkat çekerek, en az 570 kilogram olduğu sanılan son parçanın da incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak şimdiye kadar bulunan en büyük meteor parçası olduğu sanılan kütle, gölün dışına çekildiğinde parçalanarak üçe ayrıldı.

Meteorun düşme anı böyle görüntülenmişti:

30 atom bombası gücünde

Kaya parçasının gölün buzla kaplı yüzeyinde 6 metre genişliğinde bir delik açtığı kaydedildi. Meteorun düşüşünde meydana gelen büyük patlamanın 30 atom bombası gücünde olduğu belirtiliyor. Meteorun yere çarpmasının etkisiyle bin kişi yaralanmıştı.

Dalgıçlar, bunlardan biri olduğu sanılan 1,5 metre uzunluğundaki kaya parçasını önce özel bir kaplamayla sardı. Suyun altındayken metal bir saç üzerine yerleştirilen kaya parçası daha sonra kıyıya çekildi.

Ancak kaldıraç ve iplerle kıyıya çıkarıldığı sırada üçe bölündü.

Ağırlık ölçümü esnasında da terazi, 570 kilogramı gösterdiği sırada bozuldu.