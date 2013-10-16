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Bilim / Teknoloji

Bilinen en büyük meteor parçası Rusya'da çıkarıldı

Rusya'nın Çelyabinsk kentine düşen ve bin kişinin yaralanmasına neden olan meteorun dev bir parçası Çebarkul Gölü'nden çıkarıldı

16 Ekim 2013 21:21

Rusya'nın Güney Urallar bölgesindeki Çelyabinsk kentine ateş topu halinde 15 Şubat günü düşen ve 10 bin ton ağırlığında olduğu sanılan uzay taşı binden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.
Taş kütleden kopan bazı parçalar Çebarkul Gölü'ne gömüldü.
Uzmanlar, gölden şimdiye kadar çıkarılan 12 kayanın sadece 4-5 tanesinin sahiden meteor parçası olduğuna dikkat çekerek, en az 570 kilogram olduğu sanılan son parçanın da incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak şimdiye kadar bulunan en büyük meteor parçası olduğu sanılan kütle, gölün dışına çekildiğinde parçalanarak üçe ayrıldı.
Meteorun düşme anı böyle görüntülenmişti:
 

30 atom bombası gücünde

 
Kaya parçasının gölün buzla kaplı yüzeyinde 6 metre genişliğinde bir delik açtığı kaydedildi. Meteorun düşüşünde meydana gelen büyük patlamanın 30 atom bombası gücünde olduğu belirtiliyor. Meteorun yere çarpmasının etkisiyle bin kişi yaralanmıştı.
Dalgıçlar, bunlardan biri olduğu sanılan 1,5 metre uzunluğundaki kaya parçasını önce özel bir kaplamayla sardı. Suyun altındayken metal bir saç üzerine yerleştirilen kaya parçası daha sonra kıyıya çekildi.
Ancak kaldıraç ve iplerle kıyıya çıkarıldığı sırada üçe bölündü.
Ağırlık ölçümü esnasında da terazi, 570 kilogramı gösterdiği sırada bozuldu.

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