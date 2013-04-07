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Yaşam

NASA, göktaşı yakalayacak

Bir göktaşına insanlık tarihinde ilk kez astronot indirme hedefi, daha önce planlanandan dört yıl erken gerçekleştirilebileceğini açıklandı

07 Nisan 2013 13:59

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) “göktaşı yakalama” projesi netleşiyor.

ABD Senatosu’nun bilim ve uzayla ilgili alt komitesine başkanlık eden Senatör Bill Nelson, ABD Başkanı Barack Obama’nın gelecek hafta açıklanacak 2014 bütçesine 100 milyon dolar eklemesiyle, bir göktaşına insanlık tarihinde ilk kez astronot indirme hedefinin, daha önce planlanandan dört yıl erken gerçekleştirilebileceğini açıkladı.


Ya Dünya'ya savrulursa


Göktaşı “elden kaçırılıp” Dünya’ya savrulsa bile, atmosferde tamamen yanacak kadar küçük olduğundan risk arz etmiyor. Obama’nın ayırdığı 100 milyon dolarlık ek kaynağın, doğru göktaşının belirlenmesi için kullanılacağı açıklandı. Geçen yıl benzer bir proje öneren Keck Uzay Araştırmaları Enstitüsü, 2.6 milyar dolarlık maliyet öngörmüştü. Projeyle, gelecekte Dünya’yı tehdit edecek daha büyük göktaşlarının nasıl bertaraf edilebileceği anlaşılacak.


Belgeler ele geçirildi


Associated Press haber ajansının ele geçirdiği hükümet belgelerine göre, NASA ilk aşamada güneş enerjisiyle çalışan bir robot uzay mekiğini uzaya gönderecek.

Önceden belirlenecek 7-8 metre çaplı, 500 ton ağırlığında bir göktaşı 2019’da uzayda yakalanıp, Ay yörüngesine çekilecek.

Uzmanlar, Ay’ın çevresinde dönecek bu göktaşını iki yıl boyunca gözlemleyecek. 2021’de ise 4 astronot, Orion uzay kapsülü ile göktaşının üstüne inip uzay yürüyüşüyle, inceleme yapacak.

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