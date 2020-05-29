Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü: Şu an dolaşan virüsün, daha önceden piyasada dolaşan Koronavirüs'e göre hastalık yapma oranı azaldı

1 Haziran'da kalkacak olan kısıtlamaları değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs'ün hastalık yapma gücü. Biz buna virülans diyoruz. Şu an dolaşan virüsün, daha önceden piyasada dolaşan Koronavirüs'e göre hastalık yapma oranı azaldı" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son açıklanan Koronavirüs vakalarıyla ilgili rakamları ve 1 Haziran'da kalkacak olan kısıtlamaları değerlendirdi.



Özlü, hasta yoğunluğunda yaşanan azalmaya bakıldığı zaman şu anki Koronavirüs'ün salgının başlarında piyasada dolaşan koronavirüsten daha az hasta etme etkisi olduğunu söyledi.

"Tehlike geçmiş değil, virüs fırsat kolluyor"

1 Haziran'da kalkacak olan kısıtlamaları ve başlayacak olan normalleşme süreci için vatandaşları uyaran Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamaları şu şekilde: "Bu bize şunu gösteriyor. Virüs duruyor. Bir yere gitmiş değil. Ortalık süt liman değil. Tehlike geçmiş değil. Virüs bekliyor.



Virüs fırsat kolluyor. Bizi hastalandırmak için, öldürmek için fırsat kolluyor. Yokmuş gibi farz edemeyiz. 'Tehlike bitti, her şey normale döndü' diyemeyiz. Elbette sosyal hayat tekrar başladı. Ama bunu yaparken virüse fırsat vermeyecek bir şekilde, kontrollü bir şekilde bunu yapmak zorundayız.

"Virüsün hastalık yapma potansiyeli azaldı"

Virüsün hastalık yapma gücü. Biz buna virülans diyoruz. Şu an dolaşan virüsün, daha önceden piyasada dolaşan virüse göre hastalık yapma oranı belki azalmış olabilir. Bununla ilgili yapılmış çalışma yok. Ama bazı mutasyonların geçirdiğine dair çalışmalar var.



Hastanelerdeki hasta yoğunluğuna baktığınız zaman hasta yoğunluğunun azaldığını, hastaların daha hafif seyirle bize başvurduklarını görüyoruz. Bütün bunlar virüsün hastalık yapma potansiyelinin azaldığını bize düşündürüyor.



Bir mutasyon da olabilir. Ama mutasyon olmasa bile bu konuda alınan tedbirlerin işe yaradığını ve tedavilerin daha güçlü, müdahalelerin işe yaradığını gösteriyor. O açıdan artık bu virüs önceki virüse göre daha az hastalık yapıcı gücüne sahip. Ama bu bizde gevşemeye yol açmamalı. Elimizden geleni yapmalıyız."