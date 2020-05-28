Erdoğan, yeni kararları açıkladı: Restoranlar, kafeler ve plajlar açılıyor; şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, restoranlar, kafeler, plajlar gibi birçok işyerinin açıldığını söylerken, eğlence mekanları ile nargile satılan yerlerin kapsam dışı bırakıldığını açıkladı. 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğünü belirten Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının 18 yaş altına uygulanacak şekilde değiştirildiğini belirtti. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının da kalktığını belirten Erdoğan, "Açık havada oturma yerleri olan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek" dedi.

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Erdoğan, kabine toplantısında salgına ilişkin alınan kararları şöyle sıraladı:

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamiyle kaldırılıyor.

Kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da açılacak.

65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlar istisna kapsamında olacak.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşları, maske, mesafe ve temizlik şartıyla iş başı yapabilecek.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı 18 yaşa indirildi.

0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar gibi işletmeler 1 Haziran'dan itibaren saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı yapan işletmeler bu kapsam dışında kalacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılacak.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçecek.

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları saat 24.00'e kadar hizmet verebilecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar kaldırıldı.

Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren, kütüphaneler, gençlik merkezleri, kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

Açık havada konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek.

Salgına karşı alınan tedbirlerin, kısıtlamaların kaldırılmasına olanak sağladığını belirten Erdoğan, şimdiye kadar getirilen sınırlamalara riayet edenlere 'şahsı, ailesi ve milleti' adına teşekkür ettiğini söyledi. Erdoğan'ın ailesi adına da teşekkür etmesi dikkat çekti.

Hafta sonu kısıtlaması devam edecek mi?

İçişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra duyurduğu normalleşme kararlarının ardından hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta da devam edeceğini bildirdi.

Alınan karara göre; 29 Mayıs saat 24.00 ila 31 Mayıs saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hepimizin de geleceğimize dün olduğundan çok daha berrak, olgun şekilde bakabildiğimiz bir gönül ve zihin dinginliği kazandığımızı düşünüyorum. Hep birlikte elimizdeki nimetlere şükrettiğimizi gayet yakından biliyorum.

"Ülke genelinde 5,5 milyon insanımıza karşılıksız 1000'er lira dağıtarak sıkıntılarını hafifletmeye çalıştık. 4,5 milyon vatandaşımızın istihdamını destekledik. Vergi ve sigorta primi ertelemeleriyle, düşük maliyetli kredi desteğiyle, büyüklü küçüklü tüm işletmelerimizin ayakta kalmasını temin ettik. Vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

"Türkiye'nin salgının yayılması ve can kaybında örnek alınan bir konuma gelmesi hepimizin ortak başarısıdır. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız ile 25 milyondan fazla 20 yaş altı gençlerimizin ihtiyaçları karşılandı. Bugüne kadar Vefa Sosyal destek Grupları 6 milyon 240 binin üstünde talebe cevap verdi.

"Son 2,5 aydaki kayıplarımızın hepsini de, çok kısa bir sürede geri alacağımızdan en küçük bir şüphemiz yoktur. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabbim nice kapılar açacaktır. Siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecinde olan küresel sistemde Türkiye'nin iyi bir yere geleceğinin işaretlerini almaya başladık. Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor. İnşallah daha önce 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sonrası yapılan hataları tekrarlamayacak, ülkemizin önüne gelen fırsatı değerlendirmeye çalışacağız. Ekonomide katettiğimiz büyük mesafe geleceğimize güvenle bakmamızda en önemli güç ve güven kaynağıdır.

"Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar bütün yollar denenmiş, büyük ve güçlü Türkiye yolumuz engellenememiştir. Bir asır önce hasta adam yaftasıyla tarihten silinmeye çalışılan Türk milletinin, bugün hastaların ümidi olarak öne çıkması dahi ibret vesikasıdır. Bundan sonrası daha kolay. Kendimize güveniyoruz, halkımıza ve devletimize güveniyoruz.

"Yarın İstanbul'u fethinin 567. yıl dönümünde milletimile birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de 2 ayda inşa ettiğimiz hastanenin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışları gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın düzenlediği fetih şöleninde Ayasofya'da Fetih suresi okunacak. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, hürmetle yad ediyorum.

"Türkiye'nin cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığı önemli dönüm noktaları var. 27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında yaşananlar üzüntüyle hatırladığımız dönemlerden biri. Dün açılışını yaptığımız, eski adayla Yassıada, milletimizin verdiği isimle Yaslıada, yeni haliyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası, bu dönemin adeta sembolüdür. 27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Bu tür darbelerin veya girişimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. İlk darbenin ardından geçen 60 yıla baktığımızda bu durum inkarı mümkün olmayan bir gerçek olarak görüyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan kalkınma hareketi tek partili CHP döneminde heba edilmiştir. Demokrat Parti'nin hükümdara gelmesiyle Menderes ve arkadaşları yeni bir kalkınma hamlesi başlattı. Milli geliri 3 kat artan Türkiye ikinci dünya savaşı sonrası yeniden yapılanan küresel ekonomide hak ettiği yeri alma noktasında ilerliyordu. 27 Mayıs'la bu süreç kesintiye uğratılmıştır. Menderes ve arkadaşları ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir. Başbakan Menderes, Fatin rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilirken, yüzlerce kişi de uzun yıllar hapis yattı. İdam sehpasına yiğitçe yürüyen Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın yüreğimizde bıraktığı acı hala tazedir. Biz de Türkiye'nin 60 yıl öncesi kara günlerine şahitlik eden Yassıada'yı istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü haline dönüştürmek istedik. Oteli, kongre salonu, müzesi, camiisi ve diğer tesisleriyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı Menderes ve arkadaşlarının hatıralarını yaşatacak bir mekan haline getirdik. Rabbime bize 60 yıl sonra böyle bir dönüşümü gerçekleştirme imkanı sağladığı için hamdediyorum.

"Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade ve cesaret, Türkiye'de darbeler, cuntalar, vesayet dönemlerinin artık kapandığının işaretidir. Hala darbelerden, terörden, kaostan medet umanlara milletimiz assla fırsat vermeyecektir. Rahmetli Menderes'le bizim fotoğrafımızı yan yana koyanlar, teyakkuzu elden bırakmamamız gerektiğini gösteriyor. Milletin vermediği gücü gasp etmeye, halka hizmet edenleri idama götürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İstanbul'un fethindeki ruh, heyecan ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru demokrasimizi ve ekonomimizi sürekli daha ileriye taşıyarak yürümeyi son nefesimize kadar sürdüreceğiz.

"Ülkemizde yaşadığımız sınamaların bir kısmı, küresel gelişmelerin yansımasıdır. Koronavirüs salgını küresel düzeydeki sınamalardan biridir. Milletimizin verdiği destekle bu süreci hem sağlık hizmetlerimizle, hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz. 126 farklı devletten 75 bin vatandaşımızı 365 uçak, 34 karayolu ve 10 deniz yolu seferiyle ülkemize getirdik. Moritanya'da Bolivya'ya kadar nerede olursa olsun sahipsiz bırakmadık.

"Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık. 246 misyonumuzla yurt dışındaki vatandaşlarımız ve muhatap ülkeler nezdinde güçlü koordinasyon sağladık. 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı evlatlarımız başta olmak üzere getirdiğimiz kısıtlamalara riayet eden tüm vatandaşlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"Aldığımız tedbirler sayesinde yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız sürekli azalıyor. Testleri yaygınlaştırarak, takibi sürdürerek salgını kontrol altında tutuyoruz. Yurt dışı temini ve özel sektörün desteğinin yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı ilaç fabrikaları da üretime başladı. Solunum cihazı üretimini de özel sektör ve kurumlarımız vasıtasıyla sürdürüyoruz.

"Tüm bu gelişmeler bize yeni normal dediğimiz süreçte gereken adımları atma imkanını sağladı. Normalleşme takvimimizde yer alan hususları yakından takip ederek açıklıyoruz. Bu hafta itibarıyla aldığımız yeni kararlar şunlardır:

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirilecek.

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

"20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmlayacak.

"1 Haziran restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.

"Turizm tesislerinin bünyesinde işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre kapsamı ve saati ayrıca değerlendireceğiz.

"Plajlar, milli parklar, bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

"Deniz turizmi balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren, kütüphaneler, gençlik merkezleri, kampları, kıraathaneler 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir.

"Açık havada konserler, yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecektir. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır.

"Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni normal düzeninde maske, mesafe ve temizlik. Bu hususları aman ihmal etmeyin. Muhakkak maske ile dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim. Bunlar bizim üç vazgeçilmezimizdir."