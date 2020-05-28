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Restoranlar, kafeler, plajlar, şehirler arası yollar ne zaman açılacak; işte 17 maddede Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

28 Mayıs 2020 20:40

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İşte madde madde alınan yeni kararlar

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Sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde bu hafta sonu da devam edecek. Bu iller şöyle: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak

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Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamiyle kaldırılıyor.

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Kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

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Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da açılacak.

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65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlar istisna kapsamında olacak.

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İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşları, maske, mesafe ve temizlik şartıyla iş başı yapabilecek.

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20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı 18 yaşa indirildi.

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0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

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Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar gibi işletmeler 1 Haziran'dan itibaren saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

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Eğlence mekanları ile nargile satışı yapan işletmeler bu kapsam dışında kalacak.

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Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

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Plajlar, milli parklar ve bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılacak.

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Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçecek.

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Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları saat 24.00'e kadar hizmet verebilecek.

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Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar kaldırıldı.

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Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren, kütüphaneler, gençlik merkezleri, kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

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Açık havada konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek.

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