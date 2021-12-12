Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Yavuz: Elimizdeki ilk verilere göre Omicron tanımlanmış hastalarda virüs daha hafif seyrediyor

Bilim Kurulu Üyesi ve KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de de görülen Omicron varyantına ilişkin olarak, "Elimizdeki ilk verilere göre Omicron tanımlanmış hastalarda virüs daha hafif seyrediyor" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesinden Buse Özel'in haberine göre, Yavuz, “Elimizdeki ilk verilere göre Omicron tanımlanmış hastalarda virüs daha hafif seyrediyor. Avrupa’da çok az insanda tanımlandı henüz.Virüs bağışıklıktan kaçıyor ama aşı ya da hastalık geçirenlerde vücudunuz virüsü tanıdığı için hafif geçiyor. Eğer aşılı ya da hastalığı geçirmişseniz rahatlatıcı olabilir. Yaklaşık 2 hafta içerisinde virüsün gidişatı daha net belli olacak” diye konuştu.

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