Bakan Koca: Omicron varyantı 6 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Omicron varyantının 6 kişide tespit edildiğini söyledi. Koca, İstanbul'da bir, İzmir'de 5 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini belirtirken, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" dedi.

Bakan Koca, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de Omicron varyantına yakalanan 6 kişi tespit edildiğini açıkladı. Koca'nın açıklamaları şöyle:

"(Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere.

"Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar."