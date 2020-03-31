Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin ayrı mezara gömülmesine ilişkin bir kararımız yok, yanlış uygulama

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Prof. Dr. Levent Akın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin ayrı bir mezarlığa gömülmesine ilişkin kurulun bir kararı olmadığının aldığını çizdi. Akın, "Biz de anlam veremedik, yanlış uygulama" açıklamasını yaptı.

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HaberTürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Akın, İl Pandemi Kurullarının uygulamayı kaldıracağına inandığını da sözlerine ekledi.

Akın, “Mezar ayırmak doğru değil, çünkü defin sonrası topraktan virüsün yayılması imkansız” dedi. Akın, "Önemli olan ölenin vücut salgılarıyla muhatap olmamak, bulaşmasını engellemek... Buna gassalların (ölü yıkayıcı) dikkat etmesi lazım. Kefenlendikten sonra ölen kişiden vücut salgısı dışarı çıkmıyorsa bulaşma olmaz. Zaten virüs canlı bedende yaşar, hücre öldükten sonra kısa süre içinde yok olur. Bir başka yere geçmesi, toprağa akıp oradan başka taraflara sızması söz konusu değil ki böyle bir önleme ihtiyaç duyulsun…” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Akın’a göre şu an Türkiye’de vakaya rastlanmayan herhangi bir yer bulunmuyor.

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