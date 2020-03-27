'Koronavirüs mezarlığından' seslendiler: Halk isyanda, ölenler yerleşim alanına uzak yerlere gömülsün

İstanbul Beykoz’daki Baklacı Mahallesi'nde okul ve yerleşim alanlarına yakın bir ormanlık alanı yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşların gömülmesi tedirginlik bölge sakinleri için tedirginlik yaratıyor.

15 kişinin defnedildiğinin söylendiği alanda toplanan çevre mahallelerin muhtarları ve mahalle sakinleri, tedirgin olduklarını belirterek cenazelerin yerleşim yerlerine uzak bölgelerde gömülmesini istedi.

Koronavirüs mezarlığına çevre mahallelerin muhtarıyla gelen Baklacı Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldırım, mezarlığı göstererek "Halk şu anda isyanda, vatandaşı zor tutuyoruz" dedi.

Muhtar Yıldırım, Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz'un kesiştiği yer olarak betimlediği yeri göstererek, "Altından ve üstünden otoban geçiyor. Gördüğünüz gibi dozerler mezarlık için yerleri açmış" dedi.

Yıldırım, açık mezarları da göstererek, "Gömü yapmayacağız diyorlar ama mezarlıklar burada" diye konuştu.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Hayrettin Şenol da, yeni tip Koronavirüs'ten ölen vatandaşların Baklıca Mahallesi'ne gömülmesinin yanlış olduğunu vurguladı ve "Burası üç tane ilçenin birleştiği bir alan, okul ve yerleşim alanlarına yakın. Bu virüsün bu kadar yaygın olduğu bir yerde bu kadar mahallenin içine gelip bu defin işlemlerinin olması sağlık açısından riskli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Şenol yetkililerden hayatını kaybeden vatandaşların İstanbul'da yerleşim alanlarına daha uzak yerlerde gömülmesini istedi.

Bir vatandaş da hayatını kaybedenlerin sağlıklı olması açısından daha uygun ve şehir dışındaki yerlere gömülmesini istediklerini belirtti.

Baklacı Mahallesi Muhtarı Yıldırım, Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz'un kesiştiği yer olarak betimlediği yeri göstererek, "Altından ve üstünden otoban geçiyor. Gördüğünüz gibi dozerler mezarlık için yerleri açmış" dedi.

Yıldırım, açık mezarları da göstererek, "Gömü yapmayacağız diyorlar ama mezarlıklar burada" diye konuştu.

Öte yandan defin işlemi sırasında kullanılan eldiven ve maskelerin ulu orta sağa sola atılmasının da başka bir tehlikeye yol açabileceği belirtilirken, kullanılan ekipmanların ortalıkta bırakıldığı görüldü.