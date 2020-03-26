Koronavirüsten ölenler için İstanbul'da defin yerleri belli oldu; çevik kuvvet mezarlık girişlerinde bekliyor

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin defni için İstanbul'da Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi. Mahalle sakinleri ise mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Bilim Kurulu ve Diyanet’in tavsiye ve kararları doğrultusunda, İstanbul’da Kilyos ve Beykoz’da defin yerleri belirlendi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler buralara gömülmeye başlandı.

Beykoz’daki Baklaca Mezarlığı’na da definler yapıldı. Ancak Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Çevik kuvvet bekliyor

Baklacı mahallesi sakinlerinin mezarlığın önünde toplanması üzerine bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri vatandaşları mezarlığın önünden uzaklaştırdı.



Çevik kuvvet ekipleri Baklacı Mezarlığı girişinde beklemeye başladı. Öte yandan mezarlığın arka tarafında ormanlık bölgede bir iş makinesinin çalıştığı görüldü. (DHA)