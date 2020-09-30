Bilim Kurulu toplanıyor: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıt vermesi gereken 4 kritik soru ne?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Koca, toplantı ardından açıklamalarda bulunacak. Türkiye'de açıklanan resmi Koronavirüs verilerine ilişkin dört kritik soru Koca tarafından yanıtlanmayı bekliyor.

Gerçek sayının açıklanandan 20 kat fazla olduğu iddiası

Bakan Koca’nın, CHP Milletvekili Murat Emir’in gerçek Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin iddiasına yanıt verip vermeyeceği bu akşam yapılacak basın toplantısında netleşecek.



Bakan Koca, Emir’in büyük yankı yaratan iddialarına henüz bir yanıt vermedi. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan da resmi bir açıklama yapılmış değil.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanlığı'nın Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki veriler ortaya çıktı: Covid-19 pozitif vaka sayısı, açıklanan 'hasta' sayısının 20 katı!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'ne girilen verilere dayanarak, Koronavirüs vaka sayısının Koca'nın açıkladığının 20 katı olduğunu belirtmişti.

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'ne girilen verilere göre 10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye Koronavirüs testi yapıldı, bu testlerden 29 bin 377'i pozitif çıktı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı gün için hasta sayısını bin 512 olarak açıkladı. Aradaki 20 kat fark ise Covid-19 verileri ile ilgili şüpheleri artırdı.

Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz’da Koronavirüs tablosunda değişiklik yapmış ve yoğun bakım ile entübe hasta sayını paylaşmayı sonlandırmıştı. Bakan Koca, tablodaki bu değişikliği bizzat açıklamıştı. Ayrıca açıklanan günlük sayılarda ‘vaka’ yerine ‘hasta’ ifadesi kullanılmaya başlandı.

İddiaya göre Bakanlık, bu tarihten itibaren yalnızca PCR testi pozitif çıkıp da hastaneye yatırılan yurttaşları ifade ediyor.

Vaka ile temas eden herkes pozitif sayılmıyor

Pozitif olan her kişinin hasta ya da vaka ile temas eden herkesin pozitif sayılmadığını söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şunu ayırmamız lazım; hasta, kliniği (yani belirtileri) olan kişidir. Vaka ise (testi) pozitif çıkan, virüsü bulaştırma riski olan veya (belirti taşımasa da) 'hastalanma' riski yüksek olan insan demektir. Eğer semptomunuz olursa 'hasta' olursunuz" demişti.

Ölüm sayılarındaki artış

Sağlık Bakanlığı tarafından yanıtlanmayan bir diğer soru ise ölüm sayılarına ilişkin. 11 ilin ölüm sayılarına dair yapılan araştırma, sayıların beklenenin üzerinde arttığını gösterdi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 ilde, 2020'nin ilk 8 ayında, son 5 yılın ortalamasına kıyasla ölüm sayısının yüzde 12 arttığını, toplam 10 bin 950 ek ölüm olduğunu ortaya koydu. Türkiye genelinde aynı dönemde açıklanan Covid-19 kaynaklı ölümlerin toplam sayısı ise 6 bin 326.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, sadece 11 büyükşehir belediyesindeki can kaybı sayısının bile Sağlık Bakanlığı verilerinden fazla olduğunu bildirmişti.